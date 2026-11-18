走進大圍顯徑邨的香港中文大學校友會聯會張煊昌學校，彷彿踏上了一場魔法旅程。清晨，老師帶領學生投入「英語魔法早操」，師生隨着指令活動身體、揮動魔杖、高呼咒語。伴隨熟悉的電影配樂，校園搖身一變成為主題樂園：披着斗篷的小巫師、化身魔法教授的老師，以及戴上魔法帽與眾人打成一片的陳思頴校長穿梭其中。這所屋邨小學全校動員，迎來一年一度的英語學習盛事——「Harry Potter Day」。



這場魔法熱潮的幕後推手，是在學校任教近7年、在香港生活近20年的外籍英語教師（NET）Miss Rachel以及學校英文科老師策劃的「Harry Potter Day」，為學校注入了破格的教學理念。她強調：「傳統死板的教學法早已不合時宜，教育必須順應現代學生的需求。」因此，這個主題節慶不僅是一場校園狂歡，更是一個精心佈局的學習引子——旨在以奇妙的魔法世界為切入點，將學生的好奇心轉化為學習英語的熱情，並自然滲透至常規課堂之中。這份以學生為本的理念，更貫穿了學校的六年長遠學習規劃。今年適逢第三年舉辦「Harry Potter Day」，校方順理成章以《哈利波特》第三集為主題。按此構思，學生從小一至小六將逐年經歷六集故事，循序漸進地認識人物、情節與主題詞彙。Miss Rachel 期望，孩子能藉這趟六年魔法旅程建立濃厚的閱讀興趣，最終在畢業前，具備挑戰《哈利波特》英語原著的能力。



香港中文大學校友會聯會張煊昌學校陳思頴校長（中）戴上巫師帽，化身成為魔法學校校長，與學生在魔法世界之中打成一片。（黃寶瑩攝）

Miss Rachel 是香港中文大學校友會聯會張煊昌學校的外籍英語教師，更是「哈利波特日」的策劃人。（黃寶瑩攝）

初小做手作玩桌遊 禮堂化身霍格華茲大廳

學校將經典英語奇幻小說《哈利波特》融入常規英語課程。為此，校方特意將校舍大變身，化作沉浸式的霍格華茲魔法學校。學生從踏入校門、與移動魔法掃帚互動的一刻起，便已全然投入充滿魔幻氛圍的英語學習環境之中。

當日活動按年級設計，從初小手作桌遊到高小情境詞彙學習與AI應用，讓學生在魔幻情境中自然開口，愛上英語。早上課室內，初小學生參加「Arts & Crafts」工作坊，一年級生手握顏色筆，埋首為紙蛇與南瓜認真塗上繽紛色彩，邊剪貼邊興奮地揮動發聲魔杖練習咒語；二年級生圍在一起玩英語桌遊，在「包剪揼」與擲骰間以英語互相對答；三年級生則細心地為立體南瓜填色，眼裏滿是專注。孩子們一邊動手創作，一邊不知不覺地將英語融入了歡樂的遊戲之中。

蛇是《哈利波特》的重要象徵。哈利波特日安排學生製作紙蛇，有助於日後閱讀《哈利波特》小說時勾起共鳴，從而更加投入閱讀。（黃寶瑩攝）

二年級生圍在一起玩英語桌遊，全程以流利的英語討論遊戲策略。（黃寶瑩攝）

工作坊結束後，學生步入已化作「霍格華茲大廳」的學校禮堂，參與初小魔法課。在明快的英文歌曲旋律中，外籍老師帶動全場起舞；小一生高舉魔杖，齊聲高呼「Lumos!」與「Riddikulus!」。歡聲笑語響徹禮堂，師生隨後更一同享用美味的章魚小丸子，氣氛熱鬧溫馨。

禮堂化身成霍格華茲大廳，擺放了與《哈利波特》同款的超長餐枱及餐具，營造濃厚的魔法世界氛圍感，吸引學生投入英語魔法世界。（黃寶瑩攝）

初小學生一起在魔法課上喊出英語咒語，第一集的「Lumos!」及第三集的咒語「Riddikulus!」。（黃寶瑩攝）

學校禮堂變身成霍格華茲禮堂，學生們穿上巫師袍、拿起魔杖、戴上巫師帽，無不感受到自己進入了《哈利波特》的世界，自然地說起英語來。（黃寶瑩攝）

陳思頴校長也與學生一起唸英語魔法咒語！（黃寶瑩攝）

高小直面「幻形怪」學形容詞 籃球場分流闖關

高年級的「路平教授幻形怪課堂（Professor Lupin’s Boggart Class）」同樣精彩。小五學生認真填寫主題工作紙，課室內有同學的書桌上擺滿繽紛糖果，滿載濃厚節日氣氛；小六學生則分組熱烈討論，更有一環節運用AI輔助完成學習任務。現場老師拋出問題引來全班爭相搶答，有學生更大聲唸出魔法咒語，在歡樂情境中輕鬆學懂形容詞（Adjectives），達致活用英語。

有同學書桌上擺滿繽紛糖果，滿載濃厚節日氣氛。（黃寶瑩攝）

視線轉向全天候有蓋籃球場，八個精心設計的魔法英語攤位正等待各級學生分批挑戰！各個攤位都別出心裁，例如融入經典的「魁地奇（Quidditch）」投球挑戰，讓孩子在快樂的遊戲互動中，自然而然地運用英語。

全天候有蓋籃球場設多個魔法英語遊戲攤位，每個攤位都有獨特的題材，各級學生分批輪流參與。（黃寶瑩攝）

攤位設計別出心裁，融入經典的「魁地奇（Quidditch）」投球挑戰。（黃寶瑩攝）

外師在港20年視校為家 見證學生「連扭計都講英文」

談及為何在眾多小說之中敲定「哈利波特」為主題，Miss Rachel 笑言，這套經典是跨世代的集體回憶，連自己也是讀著這套書長大，師生以至家長皆能產生深厚共鳴 ；加上小學生天生對奇幻魔法、神奇咒語充滿熱愛，「孩子甚至等足一整年，就為了這一天」。

為了將沉浸式語境推向極致，學校鼓勵師生全體「扮鬼扮馬」穿上所屬學院巫師長袍。她指出，角色扮演能打破平日常規課堂的嚴肅感，讓孩子「體驗平日在學校做不到的事」。

Miss Rachel 表示，當學生換上巫師身分，羞怯與心理包袱一掃而空，自然更放膽開口講英語。（黃寶瑩攝）

Miss Rachel 說，她任教不同級別時，方法都會有明顯的不同，「教小一我會很浮誇（So dramatic）像在演戲，教小六則轉為沉穩引導」。她又提到開學首個月，小一生普遍害羞被動，但隨着沉浸式語境在校園天天發酵，孩子建立起極大自信，「最令老師有成就感的，是他們連投訴、扭計（complain），都是衝口而出講英文！」

她特別提到班上女同學 Anya：「她平時非常文靜，在課室從不主動開口。今天換上魔法袍後，我問她代表哪個學院，她竟然昂起頭、滿臉自豪大聲回答：『Oh, I'm from Gryffindor!（我是葛來芬多學院的！）』那一刻我高興得忍不住歡呼『Yay, Anya!』身為老師，正是這些微小瞬間，讓你想為這班孩子付出更多。」

Miss Rachel 說，即使時平時非常文靜的女同學，在活動期間受到氛圍影響，都會願意大聲說英語。（黃寶瑩攝）

為基層學生提供優質英語教育 爭取向上流動機會

陳思頴校長表示，張煊昌學校扎根屋邨，致力為基層學生提供優質的英語教育與充滿「幸福感」（Well-being）的學習環境，期望藉此拓闊學生的視野，提升他們向上流動的機會。具備英文科教學專業的陳校長，深明語文與全球視野的重要，其親自領航的國際化課程正是學校的一大亮點。在校董會的鼎力支持下，學校配置多達四名外籍英語教師，讓學生在日常校園生活中自然與外籍人士交流，從根本建立起開口說英語的自信。

Shine and Fine：裝備未來領袖的成長魔法

張煊昌學校對優質教育的堅持，由專業教師團隊在教學實踐中不斷深化。在 Miss Rachel 眼中，學英語絕非為死記硬背應付考試，而是一把打開世界之窗的鑰匙。她指出，學習語言是為了讓孩子從小接觸多元世界文化，並在真實生活情境中自信表達自我；學校的願景正是藉此走向國際化，「裝備他們成為未來的領袖」。

為將這份願景化為具體實踐，學校逢星期一至四下午特設六十分鐘的「Shine and Fine」時段，進一步為孩子搭建發掘潛能的舞台。課程帶領學生走出傳統框架，內容巧妙融合中醫藥與書法等傳統文化，以及無人機、人工智能與西班牙語等前瞻領域。教師除了透過價值觀教育及跨課程閱讀拓寬學生的知識面，更結合創科教育，引導他們有系統地運用高階思維進行解難與創作，全面培養自主學習的精神。這份對全人發展的重視緊密貫穿於各項跨學科活動中——正如學生在全英語的 Harry Potter Day 裡，將語言應用於真實情境，逐步克服羞怯、展現自信。這不僅成功將校園裡的幸福感轉化為伴隨一生、可遷移的成就素養，更印證了 Miss Rachel 所言：「Every day is a learning day, and every day is a celebration!」這正是張煊昌學校賦予每位孩子最珍貴的成長魔法。