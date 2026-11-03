教育臻善｜「幸福校園貓計劃」：　從生命教育到價值觀與生涯發展

文：香港四邑商工總會陳南昌紀念中學林浩銘助理校長

三隻由流浪街頭到成為「老師」的貓咪，為校園帶來笑聲與溫度，更成為推動生命、價值觀教育與生涯規劃的契機。作為前線教育工作者，我走進這段溫馨故事，連結行動研究與大學資源，期盼讓這份愛延續深化。



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一、由螢幕好奇到現場感動——「貓老師」的第一印象

這是我服務香港四邑商工總會陳南昌紀念中學的第二年。入職前，我在社交媒體看到學校的「貓舍帳號」：流浪貓在陽光下伸懶腰，學生笑著添水，人貓共融的畫面令人動容。入校後，我親眼看見學生在課餘默默為貓咪清潔照顧，體會到這不僅是校園特色，更是一段從愛出發、以行動實踐關懷的教育歷程。

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二、小小貓舍，大大支持——社群共同孕育的空間

三隻「貓老師」——柚子、三花與大眼妹的故事，早在我入職前展開。當年學生在一樓課室門外救起被遺棄的幼貓「柚子」，提議學校收養；其後學校再領養三花與大眼妹。管理層提供行政支持，老師成立「動物關愛小組」，家教會與校友會贊助物資，社區義工協助照顧。這片社群共築的角落，成了學生成長與情緒沉澱的空間，也是連結社區的橋樑。

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三、承傳與擴展——從實踐走向行動研究：「幸福校園貓計劃」

為擴大影響力，我們將計劃結合行動研究，透過系統觀察與反思，了解學生的參與經驗及情緒與價值觀學習。本學年，我們與香港樹仁大學輔導及心理學系的林嫣紅博士及倪子健博士合作，共同策劃研究，將前線實踐結合學術框架，累積經驗供學界參考。

透過優勢互補的夥伴關係，計劃在三方面深化：

教師培訓：結合心理學專業，共構心理健康與動物輔助教育工作坊，增添支援技巧。

學生活動：針對身心需要，設計情緒表達、共感遊戲及領導力工作坊。

研究檢視：系統收集並分析師生反思，整理報告供同工參考。

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四、從生命教育延伸至生涯發展

作為生涯規劃主任，我樂見計劃成為探索未來的窗口。學生透過活動發掘興趣：

動物繪本創作：以圖文描繪校園動物故事。

動物攝影與展覽：觀察動物神態，探索視覺表達。

寵物急救證書課程：學習照顧與救護知識。

體驗中，有學生探索獸醫、心理輔導或社工等升學方向；也有人從策展與攝影中找到設計與傳媒的興趣，在探索中認識自身能力並思考未來。

五、價值觀教育：從真實行動中學會成長

價值觀教育貴乎實踐。三隻「貓老師」無聲教學，帶領同學將「責任」二字化為日常習慣。有老師分享，一名學生自中三起，幾乎每天都在上課前回到學校，細心餵食並打理貓舍；這份難得的自律一直延續到中六，甚至在假期間，他仍不忘抽空回校照料。這份長期投入，展現「責任」如何在日常實踐，讓學生學會尊重生命，以更溫柔成熟的方式回應世界。

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結語：教育臻善，是愛與專業的同行

「幸福校園貓計劃」從溫情故事出發，加入專業反思與系統支持，是一次愛與專業同行的教育嘗試。當學生學會照顧生命、理解他人，也在學習成為更有承擔、更富人情味的人。教育的意義，正深藏在這些溫暖點滴中。

香港四邑商工總會陳南昌紀念中學林浩銘助理校長。（作者提供）

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香港四邑商工總會陳南昌紀念中學林浩銘助理校長



「幸福校園貓計劃」從溫情故事出發，加入專業反思與系統支持，是一次愛與專業同行的教育嘗試。當學生學會照顧生命、理解他人，也在學習成為更有承擔、更富人情味的人。教育的意義，正深藏在這些溫暖點滴中。



香港津貼中學議會簡介：



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