津諄細語｜從青蔥歲月到接棒掌舵：給靈愛的情書

文：聖公會靈愛小學翟智康校長

我與聖公會靈愛小學的緣分，始於數十年前課室裏那張笨重的學生椅。那時的我身軀尚小，坐在椅上雙腳懸空，只能輕輕晃蕩，用無比好奇與憧憬的雙眼張望着這個世界。當時的我不曾想到，這所校園不僅會陪伴我度過童年，更會成為我一生情感與使命的歸宿。



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許多年後，我完成了學業，懷着滿腔熱忱站上講台，成為這裏的老師；隨後，我又以父親的身分，牽着孩子稚嫩的手，將他們交托給這所孕育我成長的母校；直到五年前再次歸來，我的肩頭多了一份沉甸甸的使命——我正式接掌掌舵，成為了靈愛小學的校長。

學生、家長、教師、校長。這四重身分的交疊，讓我得以用四種不同的視角與生命經驗，更立體透徹地重新凝視同一所校園，深刻體悟教育最真實的本質與溫度。

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靈愛創校於1934年，今年正值九十三周年華誕。翻開黃葉斑駁的校史，創校校長李鄭肖珍女士在動盪不安的年代，看見無數女孩失去接受教育的機會，毅然挺身辦學，用愛心與遠見打破了性別與階級的枷鎖。這份「與時代同行、關愛弱小」的初心，九十三年來從未間斷。帶領學校最長時間的古路明校長，則奠定了堅實的學術根基，並悉心培育學子高尚的品德，引導學生秉持「做事要負責、求學要有恆心」的精神，讓每個孩子都能成為有用之才。這些歷久彌新的精神，凝練成學校「仁、信、志、忠」四個班名，如同四枚精神徽章，深深烙印在每一代靈愛人的生命裏。

昔日未實施全日制時，校園分為上下午班。上午班名為「仁、信」，兩字皆有「人」字旁，象徵以人為本、彼此信任的交心；下午班名為「志、忠」，兩字皆具「心」字底，代表內省內聚、盡心盡意的承擔。「人」與「心」的交織，正交疊出我人生四個階段的體悟。

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作為學生，我讀懂了「仁」——那是「以人為本」的溫柔與體恤。年少時的我，不懂宏大的教育理念，只記得在廊道間嬉戲的無憂無慮，以及老師們溫暖的笑容。長大後才發覺，課本知識或會隨歲月淡忘，但老師待人的態度、眼神中的關懷，卻像種子般深埋心底。教育的影響潤物無聲，一句溫暖的鼓勵，往往會在許多年後人生的關鍵轉折點，成為安頓心靈的力量。小學教育不僅是傳授知識，更是為孩子樹立心中的指南針，學會以仁愛立足世界。

作為家長，我體會到了「信」——那是「兩代交心」的託付與橋樑。當我以家長身分重返靈愛，關心的早已超越成績表上的分數。看着走廊上一個個純真的生命，我更在意孩子能否健康快樂地成長，遭受挫折時是否有重新站起來的勇氣。把孩子交託給母校，是一份跨越兩代的深厚信任。我深刻體會到，每位學生背後都是一個家庭的牽掛。學校與家長唯有彼此信任、並肩同行，孩子才能走得安穩、行得長遠。

作為教師，我實踐着「志」——那是「立志適性」的守候與耐心。從課桌走到講台，我才真切體會到「靈魂工程師」所需的極大耐心。每個孩子的成長步伐各異，絕不能用同一把尺去衡量。在孩子尚未看見自己光芒、甚至失去信心時，老師必須堅定地站在他身旁，立志為他守住那一點點微光，內省教學，耐心等待他綻放獨特的光彩。

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作為校長，我承擔着「忠」——那是「盡心盡意」的終極使命。接下教育的接力棒，我時刻思考：如何讓這所歷史悠久的學校，既保存品格與愛的優良傳統，又能回應新時代孩子的需要？校訓「非以役人，乃役於人」時刻提醒着我，校長的職責是服務，是盡忠職守地為師生與家長營造一片安心成長、勇於嘗試的樂土。

走進今天的靈愛校園，呈現在眼前的，是一幅充滿歡笑與探索的動人風景。上午是專注高效的學科課堂，奠定紮實的學術根基；下午則開啟探索學習的舞台。孩子們在 LBD、STEAM、編程及 AI 活動與體藝訓練中親身動手嘗試，將抽象知識轉化為真實探究。在創科教育方面，學校與屬會中學合作舉辦信息奧運課程，致力提升學生的運算思維與科技應用能力；在體藝發展方面，則透過啦啦隊、英語話劇及拉丁舞等的系統化訓練與團隊配合，不僅鍛鍛鍊肢體協調能力，更培養學生彼此間的信任與默契，建立堅韌的團隊精神。

站在陽光灑落的校園裏，看着眼前歡聲笑語的孩子，我偶爾也會失神，彷彿穿越了時光，看見了多年前那個雙腳懸空、目光滿是好奇的自己。

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九十三年的校史，是一代代靈愛人用歲月與真情共同譜寫的長卷。在香港多元的教育環境中，我們與時代並進，在法團校董會的領導與守護下，始終保持獨特的辦學特色與宗教背景，讓聖公會的基督精神得以世代傳播、始終如一。傳承不是靜止的記憶，而是像當年的李鄭肖珍校長一樣，帶着敏銳與深情看見時代的需要。我們將繼續堅守初心，讓這份源於愛的教育，在新的歲月裏繼續生根發芽、綿延不息。

作者介紹：

聖公會靈愛小學翟智康校長



翟智康先生

聖公會靈愛小學校長

元朗區小學校長會主席

津貼小學議會公共關係召集人



香港津貼小學議會簡介：



津貼小學議會由津貼小學學校代表組成，致力促進小學教育專業發展，為會員提供交流平台；議會亦參與多個政府諮詢組織，就教育政策提出專業意見。作為教育界重要持分者，議會致力提升教育質量，促進學生全人發展，並與各界攜手推動香港教育持續進步。

