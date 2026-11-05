48校網｜觀塘、藍田、牛頭角有甚麼小學？學額一共有多少？

48校網的範圍以觀塘區為主，共有23間學校可供選擇，主要位於在秀茂坪、裕民坊、藍田、麗港城、茶果嶺、油塘、鯉魚門及馬游塘附近。「01教育」已經於下文為你整合48校網的小學名單、範圍及地圖及48校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



48校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於觀塘區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為2,131及91人，而48校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共1,330個學額。

48校網範圍及地圖

48校網主要覆蓋觀塘區，包括秀茂坪、裕民坊、藍田、麗港城、茶果嶺、油塘、鯉魚門及馬游塘，區內鐵路站包括牛頭角、觀塘、藍田及油塘等。以下為教育局提供的48校網地圖：

48校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

48校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是48校網內23間學校在2027年度的資料：

48校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

「01教育」有什麼48校網的小學報道？

48校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

48校網有哪些屋苑及租盤？

如果有意搬進48校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括麗港城、凱滙、Koko Hills、海傲灣、匯景花園及Koko Hills 1期等。