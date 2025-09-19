楊仲明學校的電影級勵志故事　排球校隊成立兩年即獲九龍東冠亞軍

蕭子亮校長表示:｢學生在去年的排球決賽中輸了，我安慰她們是贏了第二名!我希望他們明白｢ EVERY CHILD IS A CHAMPION!｣的真正意義不在於是否成為冠軍，而是學會欣賞自己努力的過程，不斷自我完善，在學習路上成為冠軍!｣蕭校長站在獎盃櫃前，講述排球隊經過一年艱苦訓練，今年分別獲得九龍東女子組冠軍及男子組亞軍。女子排球隊更組成九龍東聯隊，成功進入全港八強。蕭校長感動地說:｢我們全校師生、家長們一起在場館為排球隊加油打氣，贏的不單是獎盃，更重要的是學生、老師及家長之間的關愛與支援，以及在過程中滿滿的校園幸福感! ｣



教師、家長及學生共同為排球隊加油女子排球隊獲九東冠軍;男子排球隊獲九東第二名。

與蕭校長傾談當天，正是樂善堂楊仲明學校舉行｢楊校邁步40載，關愛支援綻光彩｣校慶活動及開放日，當天更啟動AI英語自學資源中心(圖書館)、AI運動地帶、感統室、排球場、科學室及新校務處等多項新設施，供家長及學生體驗，更安排英語及STEM 活動攤位。我發現各項設施都是由老師、家長、學生及校友一起負責，而楊校家長又會帶同孩子回校參與，就好像一個大型的家庭聚會，場內充滿了歡笑及熱鬧氣氛，與一般學校開放日截然不同，校園內充滿和諧幸福感!蕭子亮校長在典禮的學校報告說︰「我們必須為孩子創造優良的學習環境，關心學生及家長所需，楊校是一個愉快的大家庭，我們將成為觀塘區最關愛及支援且充滿幸福感的學校，我們深信EVERY CHILD IS A CHAMPION!｣

A1自學圖書館是學生夢想及知識的地方。

校務處放滿學生的獎盃及學生比賽相片，充滿鼓勵的幸福感。

學校設有健身室、兩個排球場及一個籃球場，今年在學校有蓋操場及禮堂都新增了AI運動地帶，為不同學習需要學生新增了感統室。

透過參與楊校活動，深深感受到那份充滿關愛及支援的辦學特色，楊校近年把放學時間延至下午四時，為學生安排其他學習經歷、遊戲及價值觀課等新課程，並安排一小時功課堂，學生更可以在課時內參加支援班、輔導課及增潤課程。學校更考慮到有需要家庭照顧子女的難處，提供關愛基金課後免費託管服務，學生可於放學後在校託管至晚上七時。學校又為學生申請「攜手扶弱基金」資助，為SEN學生、精英運動員提供課後照顧。蕭校長興奮地說︰「除了課後的託管計劃，今學年早上七時更會推出以精英運動員為主要對象，同時協助有需要提早返校學生設立的早上託管及早餐計劃，鼓勵學生在園校進行運動、活動及養成進食早餐的良好生活習慣。」

學生留校完成課業，還可以溫習及參加多元化活動，學生開心，也可減輕家長照顧壓力。

除了多元化的關愛支援政策，楊校有很多不同的創新學習活動，例如學校星期三及星期五下午都放下書本，學生可以參加遊戲課、其他學習經歷及興趣小組。學生在小息時玩桌遊、用AI機械人學英文、在遊戲室玩電競遊戲；上課時會到戶外進行｢全日玩｣活動，師生可到戲院看電影、到山頂行山、到室內遊樂場玩耍、到迪士尼樂園遊玩、坐電車認識香港等；師生們在「悠閒午餐」時，會外出吃燒肉、火鍋、飲茶及野餐；在晚上舉辦了兩次親子幸福感晚會，大家一起聽睡前故事、做瑜伽及煮簡餐等；師生在開學慶祝日一起吃雪糕；安排師生及家長到戲院進行親子電影欣賞；校隊比賽時，師生及家長更會組織啦啦隊為比賽隊伍打氣;情人節由學生為父母製作兩份禮物讓父母交換!」蕭校長說:｢我期望創造滿載幸福感的校園及家庭環境。」

學校設有航天活動室，體驗駕駛模擬飛機，提升航天科技的知識及興趣。

課時內可以跟老師及同學外出午膳，真難忘啊！