46校網｜九龍灣、佐敦谷小學有甚麼學校？學額一共有多少？

46校網的範圍位於觀塘區內的九龍灣及佐敦谷一帶為主，共有9間學校可供選擇。「01教育」已經於下文為你整合46校網的小學名單、範圍及地圖及46校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



46校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於觀塘區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為2,131及91人，而46校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共528個學額。

46校網範圍及地圖

46校網主要覆蓋觀塘區，包括九龍灣及佐敦谷，區內鐵路站包括九龍灣。以下為教育局提供的46校網地圖：

46校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

46校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是46校網內9間學校在2027年度的資料：

46校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

此校網的小學沒有直屬、聯繫或一條龍中學。

「01教育」有什麼46校網的小學報道？

46校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

46校網屋苑及租盤

如果有意搬進46校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括淘大花園、得寶花園、德福花園、泰峯、麗晶花園、彩興苑及清水灣道8號等。