73校網｜元朗西、朗屏、大棠小學名單有甚麼學校？學額共有多少？

73校網的範圍以元朗區為主，共有9間學校可供選擇，主要位於在元朗西、吳屋、橫洲、鳳池村、禮修村、馬田村、龍田村、山下村、朗屏、紅棗田村、白沙村、大棠村、楊家村、木橋頭村、黃泥墩、水邊圍及振興新村附近。「01教育」已經於下文為你整合73校網的小學名單、範圍及地圖及73校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



73校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？學額有幾多？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於元朗區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為3,430及244人，而73校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共464個學額。

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73校網範圍包括什麼地方？有地圖嗎？

73校網主要覆蓋元朗區，包括元朗西、吳屋、橫洲、鳳池村、禮修村、馬田村、龍田村、山下村、朗屏、紅棗田村、白沙村、大棠村、楊家村、木橋頭村、黃泥墩、水邊圍及振興新村，區內鐵路站包括朗屏等。以下為教育局提供的73校網地圖：

73校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

73校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是73校網內9間學校在2027年度的資料：

73校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條龍中學？

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「01教育」有什麼73校網的小學報道？

73校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

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73校網屋苑及租盤

如果有意搬進73校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括溱柏、朗城滙、翹翠峰、原築、瑧頤、朗庭園、御景園、御豪山莊、翠韻華庭及好順泰大廈。