71校網｜屯門新墟、虎地、掃管笏有甚麼小學？學額有多少？

71校網的範圍以屯門區為主，共有15間學校可供選擇，主要位於在屯門東、虎地、井頭村、新墟、掃管笏、大欖涌及黃金海岸附近。「01教育」已經於下文為你整合71校網的小學名單、範圍及地圖及71校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



71校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？學額有幾多？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於屯門區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為2,288及155人，而71校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共828個學額。

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71校網範圍包括哪些地區？有地圖嗎？

71校網主要覆蓋屯門區，包括屯門東、虎地、井頭村、新墟、掃管笏、大欖涌及黃金海岸。以下為教育局提供的71校網地圖：

71校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

71校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是71校網內15間學校在2027年度的資料：

71校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條中學？

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「01教育」有什麼71校網的小學報道？

71校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

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71校網屋苑及租盤

如果有意搬進71校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括瓏門、叠茵庭、御半山、帝御、屯門市廣場、瓏門二期、菁雋、南浪海灣及緹岸等。