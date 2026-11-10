70校網｜屯門碼頭、藍地一帶小學名單有甚麼學校？學額有多少？
撰文：容育仁
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70校網的範圍以屯門區為主，共有18間學校可供選擇，主要位於在屯門西、屯門碼頭一帶、白角、龍鼓灘、鍾屋村、藍地、麒麟圍、石排頭及舊墟附近。「01教育」已經於下文為你整合70校網的小學名單、範圍及地圖及70校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！
70校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？學額有幾多？
教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於屯門區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為2,288及155人，而70校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共1,004個學額。
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70校網範圍有多大？有地圖嗎？
70校網主要覆蓋屯門區，包括屯門西、屯門碼頭一帶、白角、龍鼓灘、鍾屋村、藍地、麒麟圍、石排頭及舊墟。以下為教育局提供的70校網地圖：
70校網有哪些小學？
想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是70校網內18間學校在2027年度的資料：
70校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條龍中學？
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「01教育」有什麼70校網的小學報道？
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70校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？
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70校網屋苑及租盤
如果有意搬進70校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括Novo Land、大興花園、兆康苑及豫豐花園等。
70校網小學有哪些選擇？
70校網有18間學校，小學選擇包括中華基督教會何福堂小學、保良局莊啟程第二小學、台山商會學校及仁德天主教小學等。如欲了解更多有關70校網的資料，可以瀏覽此文章。