72校網｜天水圍、洪水橋、屏山有甚麼小學選擇？學額共有多少？
撰文：容育仁
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72校網的範圍以元朗區為主，共有24間學校可供選擇，主要位於在天水圍、屏山、廈村、輞井、流浮山、洪水橋及稔灣附近。「01教育」已經於下文為你整合72校網的小學名單、範圍及地圖及72校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！
72校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？學額有幾多？
教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於元朗區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為3,430及244人，而72校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共1,474個學額。
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72校網範圍有哪些地區？有地圖嗎？
72校網主要覆蓋元朗區，包括天水圍、屏山、廈村、輞井、流浮山、洪水橋及稔灣，區內鐵路站包括天水圍等。以下為教育局提供的72校網地圖：
72校網有哪些小學？
想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是72校網內24間學校在2027年度的資料：
72校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條龍中學？
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「01教育」有什麼72校網的小學報道？
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72校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？
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72校網屋苑及租盤
如果有意搬進72校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括嘉湖山莊、栢慧豪園、Wetland Seasons Park、Wetland Seasons Bay及Wetland Seasons Bay 第1期等。
72校網小學有哪些選擇？
72校網有24間學校，小學選擇包括元朗寶覺小學、嗇色園主辦可銘學校、伊利沙伯中學舊生會小學及香港潮陽小學等。如欲了解更多有關72校網的資料，可以瀏覽此文章。