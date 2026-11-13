校園天地｜自我覺察：一種值得終身培養的核心素養

黎洛琪校長向學生介紹靜觀的實踐方式，協助同學建立自我覺察及情緒管理能力。（嗇色園主辦可立中學提供）

嗇色園轄屬中小學校長及副校長在學務總監黃子峰先生帶領下，參與「具悲憫心的系統領導力」培訓（嗇色園主辦可立中學提供）

同學們安靜投入靜觀練習，在當下的體驗中培養自我覺察能力。（嗇色園主辦可立中學提供）

同學們透過靜觀後的小組對話分享練習心得，在交流中深化自我覺察。（嗇色園主辦可立中學提供）

靜觀練習後，同學們以反思日誌整理內心感受，培養覺察與反思的習慣。（嗇色園主辦可立中學提供）

靜觀過後，陳沛聰副校長與學生一同回顧內心感受，在反思與分享中學習認識自己、連結自己。（嗇色園主辦可立中學提供）

本校一向重視學生的身心靈健康，持續將正向教育融入校園文化及課程之中，致力培育學生全面發展。本年度，學校領導團隊有幸參與由系統思考先驅 Peter Senge 博士主持的「具悲憫心的系統領導力」培訓，深受啟發。結合培訓所得，本校正式開展「正向教育2.0」，並以三年為發展藍圖，透過悲憫領導理念，進一步促進學生的全人成長。今年的首要發展重點，正是培養學生的自我覺察能力。（內容由嗇色園主辦可立中學提供）



自我覺察是個人成長的重要基石。當學生能夠覺察自己的思想、情緒、價值觀及待改善之處，便能更有意識地作出選擇，培養自律、自信、責任感及面對挑戰的能力。本校自本學年起安排全體學生於每天午膳後進行靜觀練習，讓學生在繁忙的校園生活中稍作停頓，學習回到當下、認識自己。練習內容涵蓋呼吸覺察、身體掃描、意象放鬆，以及愛與祝福等主題，引導學生循序漸進地建立自我覺察的習慣。

我們深信，自我覺察是一項可以透過反覆練習和持續實踐而培養的能力。初次進行靜觀練習時，受到各種事情干擾實屬正常；然而，每一次把注意力重新帶回當下，都是一次寶貴的練習。因此，學校每天安排固定的練習時間，正是希望為同學提供持續實踐的機會，讓自我覺察慢慢內化為習慣，成為伴隨一生的核心素養。

在人工智能急速發展的年代，生活節奏愈來愈快。學校推行每日靜觀練習，正是希望為學生創造一個寶貴空間，讓他們學習「慢下來」，聆聽自己的內心。當人生遇上挫折或情緒起伏時，這顆名為「自我覺察」的種子，能幫助他們更了解自己的內在狀態，適時調整步伐，以更正面的方式面對挑戰。靜觀只是培養自我覺察的方法之一。當學生逐漸理解自我覺察的重要性後，亦可在日常生活中透過不同方式練習。例如散步時留意呼吸節奏及周遭環境變化，都是自我覺察的實踐。重要的並非採用哪一種方法，而是在忙碌的生活中願意放慢腳步，停下來與自己連結。

本校領導團隊剛參與了「浙江大學—嗇色園校長及副校長綜合素養及人文科教研修班」。課程中，彭國翔教授分享王陽明心學中的「靜坐體悟」如何促進身心修養，並指出中學階段是青少年面對學業及成長壓力的重要時期，而「靜坐體悟」有助安頓身心、提升自我覺察能力。這與本校推行的靜觀練習理念不謀而合，讓我們更深刻體會到，自我覺察不僅是現代教育的重要方向，也與中國傳統智慧的修身養性精神互相呼應。

本校將持續深化正向教育2.0的發展，協助學生建立關愛他人及關心社會的能力，讓每一位學生都能在健康及有意義的人生道路上穩步前行。

在寧靜的氛圍中，同學們專心投入靜觀練習，學習與自己連結，感受當下每一刻。（嗇色園主辦可立中學提供）

同學們透過靜觀後的小組對話分享練習心得，在交流中深化自我覺察。（嗇色園主辦可立中學提供）

（內容由嗇色園主辦可立中學提供）

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