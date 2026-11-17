一場才藝匯演的教育價值，不只在於演出是否精彩，更在於學校如何透過排練、合作與演出，讓學生逐步認識自己。香港四邑商工總會陳南昌紀念中學的「閃鑽舞台：築夢蒼穹」，讓我們重新思考：除了成績，學校還可以怎樣看見學生的成長？（內容由香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）



學生於「閃鑽舞台：築夢蒼穹」演出英語音樂劇（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

多元發展，不是另一張成績表

匯演涵蓋英語音樂劇、無伴奏合唱、中國鼓、花式跳繩及跆拳道等項目。不同形式的演出，讓學生有機會展現課堂以外的長處，也提醒我們：學術表現並不能定義學生的全部。

然而，多元發展不應只是把成績排名換成才藝排名。如果我們只欣賞最出色的表演者，仍可能忽略那些尚在摸索的學生。願意首次參與、練習後有所進步，以及在團隊中認真完成自己的部分，同樣值得肯定。舞台的包容性，不只在於節目種類，更在於不同起點的學生能否找到參與的位置。

同學們全神貫注地擂動中國大鼓，以鏗鏘有力的鼓聲展現傳統文化底蘊與震撼氣魄。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

無伴奏合唱隊伍於台上純淨獻唱，成員間默契無間的和聲交織出動人心弦的樂章。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

從排練過程，理解成長

觀眾看見的是台上的幾分鐘，教育工作者更應關心台下的學習：學生遇到失誤時，如何調整？意見不同時，如何聆聽？進度落後時，如何尋求協助？

參與演出不會自動帶來自信與抗逆力。老師的責任，是提供適切回饋，協助學生訂立可達成的目標，並兼顧排練、課業與休息。比起要求一次完美的演出，更重要的是讓學生知道，犯錯之後仍有機會再試。

花式跳繩隊員默契十足，以流暢俐落的動作與動感節奏，為觀眾帶來極具視覺張力的精彩演出。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

跆拳道隊員在台上凌空躍起，俐落完成高難度動作，展現出無比的爆發力與自信。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

學生隨強勁節拍起舞，以整齊自信的舞姿與耀眼台風，綻放中學生的青春活力。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

中五戲劇組於禮堂舞台默契演出，揮灑汗水詮釋「築夢蒼穹」的青春風采。（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

走進社區，也學習理解觀眾

學校亦積極安排才藝隊伍參與政府及地區組織的公開演出。然而，真正的服務學習不止於走出校園。我們致力引導學生在實踐中理解受眾需求，並從互動中建立對社區的同理心，讓每一次的舞台經驗都超越單純的才藝展示，成為連結社會、回饋社區的寶貴一課。

中國鼓隊參與社區演出，與校園以外的觀眾交流（香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

生涯探索，從認識自己開始

才藝經驗不一定通往相關職業，卻可以成為自我探索的起點。學校可透過演後分享，引導學生辨認自己的興趣、合作方式，以及下一步想學習的事情。

教育是一項長線工作。「閃鑽舞台」的意義，不應只由掌聲衡量，而應看學生是否得到嘗試的機會。我們要做的，不只是要求每個孩子都成為台上的主角，而是讓他們在不同位置，找到值得投入的方向，在人生不同的階段有機會發光發亮。

（內容由香港四邑商工總會陳南昌紀念中學提供）

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