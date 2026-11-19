本年度，石籬天主教小學教師團隊榮獲「香港教師夢想計劃」資助。這群充滿教育熱誠的「夢想成就師」深信，每一位孩子都蘊藏無限可能，每一位「石天人」都能發光發亮。（內容由石籬天主教小學提供）



新學年伊始，學校以「追逐夢想」為主題，結合校本理念「擁抱幸福．創見未來」，精心策劃一系列夢想教育活動，鼓勵學生敢於想像、勇於探索、樂於創新，培養面向未來的素養與能力。

校長與教師開學禮獻唱 分享夢想力量

開學典禮上，梁校長與教師團隊以歌曲《開學禮》揭開新學年的序幕。歌聲在禮堂迴盪，學生報以熱烈掌聲，現場洋溢著溫暖與期待。

梁校長分享自己兒時夢想成為飛機師，希望把歡樂帶到世界各地。他勉勵學生，夢想不分大小，每一個夢想都值得被珍惜。只要懷著信念踏出第一步，勇於面對挑戰，便有機會創造屬於自己的精彩人生。

梁校長與學生分享自己兒時夢想（石籬天主教小學提供）

梁校長一圓兒時夢想，勉勵學生振翅高飛。（石籬天主教小學提供）

讓專注與快樂點亮校園！（石籬天主教小學提供）

啟動「夢想基金」 讓夢想由想像走向實踐

本學年，石籬天主教小學成功爭取「香港教師夢想基金」十萬港元撥款，全方位支持學生實踐夢想。學校積極鼓勵學生訂立個人目標，建構專屬自己的夢想藍圖。計劃除了支持學生追尋理想外，更巧妙結合了理財教育，藉此擴闊學生視野，培養正向態度與行動力。

教師團隊將擔任學生的「夢想成就師」，陪伴學生把想像轉化為行動。學校期望透過計劃培育學生自主學習、勇於嘗試的精神，讓每位學生都能在追夢過程中發掘潛能、建立自信，成就更好的自己。

香港教師夢想基金主席連文嘗校長親臨主禮，與全校師生一同為夢想啟航。（石籬天主教小學提供）

夢想基金啟動禮當天，全校師生及家長一同慶祝。（石籬天主教小學提供）

石籬天主教小學的「追夢團隊」會陪伴學生成就更好的自己。（石籬天主教小學提供）

我年紀小小，也可有宏大願望。（石籬天主教小學提供）

以仁愛培育幸福感 以創新裝備未來

石籬天主教小學一直秉承天主教教育五大核心價值，本年度以「仁愛」為主題，致力營造幸福校園，讓學生在關愛與尊重中成長。學校不僅重視學術發展，更著重品格培育、價值觀教育及學生身心靈健康，讓孩子成為有能力、有責任感、有視野的新一代。

近年學校積極推動創新科技及STEAM教育，鼓勵學生保持好奇心，勇於探索世界，以創意回應生活需要，實踐「科技向善」的理念。透過多元而真實的學習經歷，培養學生面向二十一世紀所需的創新精神與全球視野。

梁校長與學生樂也融融。（石籬天主教小學提供）

擁抱幸福 創見未來

教育不只是知識的傳遞，更是夢想的啟航與生命的培育。這個「不一樣的九月」以歌聲打開夢想大門，生動展現學校重視學生全人發展、鼓勵創意與勇於實踐的教育理念。

配合學校關注項目「擁抱幸福，創見未來」，學校將繼續為同學創造多元而真實的學習經歷，讓孩子在愛與陪伴中認識自己，在嘗試與挑戰中發揮潛能。石籬天主教小學繼續與每一位學生、家長並肩同行，讓夢想不單局限於想像，而是化為自信的步伐，讓孩子有勇氣展翅、具能力飛翔，創見屬於自己的未來。

（內容由石籬天主教小學提供）

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