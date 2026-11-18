98校網的範圍以離島區為主，共有10間學校可供選擇，主要位於東涌及大嶼山（大嶼山東北除外）的嶼南道一帶，包括梅窩、大澳。「01教育」已經於下文為你整合98校網的小學名單、範圍及地圖及98校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



98校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？學額有幾多？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於離島區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為916及247人，而98校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共480個學額。

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98校網範圍包括哪些地區？有地圖嗎？

98校網主要覆蓋離島區，包括東涌及大嶼山（大嶼山東北除外）的嶼南道一帶，包括梅窩、大澳。區內鐵路站包括東涌站，未來東涌東站及東涌西站亦將落成。以下為教育局提供的98校網地圖：

98校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

98校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當然是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是98校網內10間學校在2027年度的資料：

98校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條龍中學？

「01教育」有什麼98校網的小學報道？

98校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

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98校網屋苑及租盤

如果有意搬進98校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括東環、映灣園、藍天海岸、東堤灣畔、昇薈及東環II。