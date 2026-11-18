99校網的範圍以離島區為主，共有2間學校可供選擇，分別位於愉景灣及坪洲，另外覆蓋大白灣、稔樹灣及附近地方。「01教育」已經於下文為你整合99校網的小學名單、範圍及地圖及99校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



99校網的競爭激烈嗎？學生人數是多少？學額有幾多？

教育局《學生人數統計報告書》未有根據小學校網分類的學生數字，只有按區議會紀計的數字。參考最新的2025年度《報告書》，在2025年9月於離島區就讀本地幼稚園及非本地幼稚園低班（該批學生一般將於2027年9月入讀小一）的學生人數分別為916及247人，而99校網學校現正為2027年9月入讀小一的學生，於自行分配學位階段，提供合共51個學額。

立即使用「01教育」小學搜尋器，尋找心儀小學！

99校網範圍包括哪些地區？有地圖嗎？

99校網主要覆蓋離島區，包括愉景灣、坪洲、大白灣及稔樹灣。以下為教育局提供的99校網地圖：

99校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

99校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當然是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是99校網內2間學校在2027年度的資料：

99校網的小學有哪些直屬／聯繫／一條龍中學？

此校網的小學沒有直屬、聯繫或一條龍中學。

立即使用「01教育」小學搜尋器，尋找心儀小學！

99校網附近是什麼校網？有什麼校網可供了解？

立即使用「01教育」小學搜尋器，尋找心儀小學！

99校網屋苑及租盤

如果有意搬進99校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括愉景灣、明翠台、頤峰、尚堤、海澄湖畔二段、愉景廣場、3期(蔚陽)海蜂徑、意堤、海澄湖畔一段及4期(蘅峰)蘅安徑。