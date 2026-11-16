港大推三年數碼學習追蹤研究　延伸PISA框架評估小四至中三生

香港大學教育學院在馬會慈善信託基金的委託及支持下，由今年10月起開展為期三年的「在數碼世界中學習的縱向研究」，涵蓋200所參與學校，目標樣本為約20,000名學生。研究與經濟合作及發展組織（OECD）合作，以PISA 2025「在數碼世界中學習」評估框架為基礎，共同改編及開發適合香港學生的評估工具，將原本對15歲學生的評估延伸至小四至中三級別，持續追蹤及比較香港學生在計算思維探究及自主學習方面的進展，為評估數碼教育成效建立實證參考。



港大教育學院在馬會慈善信託基金的委託及支持下，由本年10月起開展為期三年的「在數碼世界中學習的縱向研究」，涵蓋200所參與學校。（馬會圖片）

「賽馬會人工智能教育」計劃項目諮詢委員會及管理委員會成員、香港運算思維教育創新社群教師協會主席、救世軍田家炳學校校長李安迪先生認為，學生必須學習善用人工智能並保持獨立思考。（馬會圖片）

計劃涵200間學校、約2萬學生

馬會指，隨着 AI 逐步改變學習方式，各地教育界愈來愈關注，如何全面、持續了解學生的學習能力，而非某個時刻的測試表現。PISA 2025 香港項目團隊成員、香港大學教育學院學習科學與科技講座教授及教育應用資訊科技發展研究中心主任羅陸慧英認為，未來關鍵是如何將這些優勢延伸至其他學科，以更充分地迎接 AI 時代的教育環境，持續評估了解學生相關能力的發展至關重要。

馬會指，在其慈善信託基金的委託及支持下，香港大學教育學院由本年10月起開展為期三年的「在數碼世界中學習的縱向研究」。研究計劃涵蓋200所參與學校，目標樣本為約 20,000名學生。港大研究團隊已邀請本地教師參與評估題目開發，同時調整評估內容及時間，以配合香港學校的常規課堂安排。

東華三院鄧肇堅小學的學生透過不同的課堂活動，培養運算思維的能力。（馬會圖片）

羅陸慧英指，研究的特色之一是以同一標準量度高小至初中學生的發展進程，會發表年度報告，持續監察學生表現，找出有效做法及需要改善的方向。是次研究將國際評估框架延伸至更早的學習階段，結合本地教育研究及前線教學實踐，長期追蹤學生數碼學習能力的發展。她期望，研究所得的香港數據除了支援本地課程設計、教師專業發展及教育創新，亦可回饋OECD的持續研究，讓國際間更深入了解不同年齡學生在數碼環境中的學習情況。

馬會指，過去10年，馬會透過其慈善信託基金持續推動數碼教育發展從培育運算思維，拓展至提升人工智能素養，自2016年起策劃及捐助「賽馬會運算思維教」計劃，課程於2023年獲教育局納入主流課程，讓全港小學生均有機會學習運算思維及編程。香港運算思維教育創新社群教師協會主席、救世軍田家炳學校校長李安迪指，十年前的電腦課，以教導學生操作軟件為主，現時課程結構已大幅改變，聚焦培養學生的系統思維及解難能力。