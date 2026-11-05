周俊樂就騎「一生好彩」涉不小心策騎停賽2日上訴　馬會暫緩處罰

本馬季至今取得16場頭馬、暫排騎師榜第三位的本地騎師周俊樂（Jerry Chau Chun-lok）就一項涉不小心策騎的停賽令提出上訴。馬會指，董事局已批准在就上訴作出裁決前暫緩執行對周俊樂的處罰。

馬會周三（11月4日）公布，競賽董事小組於11月1日裁定周俊樂在10月28日沙田賽事第九場策騎「一生好彩」時觸犯不小心策騎，因而判罰周俊樂由11月14日至11月18日停賽（涉兩個香港賽馬日）及罰款6萬元，而周俊樂已就裁決及停賽，但不就罰款，提出上訴。



周俊樂在10月28日沙田賽事第九場策騎「一生好彩」（紅黃綵衣，3號布號馬）時觸犯不小心策騎。（馬會賽事重溫截圖）

根據馬會10月28日沙田賽事第九場的競賽董事小組競賽事件報告，該場頭馬、3號馬「一生好彩」的騎師周俊樂被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近三百五十米處時容許坐騎在尚未充分帶離「奮鬥心」之際向外斜跑，導致「奮鬥心」在「一生好彩」與「皇龍飛將」之間受擠迫之際勒避及失去應有的跑線。

因此，競賽董事小組判罰周俊樂由11月14日星期六開始停賽，直至11月19日星期四才可再次出賽，當中停賽涉及兩個香港賽馬日，並罰周俊樂6萬元。競賽董事小組指，在衡量判罰輕重時，裁定周俊樂的不小心策騎程度屬第二級，以及影響情況屬第二級，也考慮了他的中等策騎出賽紀錄。

周俊樂就裁決及停賽提出上訴 但不就罰款6萬上訴

馬會至周三（11月4日）公布，周俊樂已就裁決及停賽、但不就罰款提出上訴。馬會董事局已批准在就上訴作出裁決前暫緩執行對周俊樂的處罰。