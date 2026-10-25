VTC成立賽馬會牙科護理訓練中心 首屆60名學員畢業投身業界

職業訓練局（VTC）獲香港賽馬會慈善信託基金捐助近7,200萬元，成立「賽馬會牙科護理訓練中心」，中心周五（23日）在香港專業教育學院（IVE）柴灣院校正式啟用，配備32張牙科治療椅及先進模擬教學設施，培育牙科衞生員。



IVE首屆「牙科衞生護理專業文憑」課程共有60名學員於今年暑假畢業，完成相關法例登記程序後，可註冊成為牙科衞生員。



醫務衞生局副局長范婉雯醫生與嘉賓參觀「賽馬會牙科護理訓練中心」。(VTC提供圖片)

中心面積約18,000平方呎，設有治療訓練中心、模擬實驗室及「賽馬會牙科護理訪客中心」三大區域，結合理論教學、模擬訓練、臨床實習及社區教育，讓學員由課堂走向實際應用。

治療訓練中心配備牙科數碼X光設備、消毒及滅菌設備，以及32張附設洗牙設備的牙科治療椅。學員可在註冊牙醫督導下參與臨床實習，提升操作技巧、病人溝通及專業判斷能力。模擬實驗室則讓學員在接觸真實個案前，先於安全環境熟習治療程序及工作流程，中心亦設有高規格消毒設施，協助學員掌握感染控制及器械管理標準。

賽馬會牙科護理訓練中心設有32台配備先進洗牙設備的牙科治療椅，為學員提供貼近真實牙科診所的學習環境。 (VTC提供圖片)

設學費資助吸引人才入行

IVE的「牙科衞生護理專業文憑」課程為期18個月，已獲香港牙醫管理委員會課程認證，是全港第二個專為培訓牙科衞生員而設的課程。為吸引更多人才入行，香港賽馬會慈善信託基金另設資助計劃，合資格學員在符合指定條件後，可獲最高14萬元學費資助。

模擬實驗室配備32組模擬設備，讓學員能於模擬環境中熟練掌握臨床技術。 (VTC提供圖片)

口腔健康計劃近1500人已接受服務

醫務衞生局副局長范婉雯表示，中心成立是本港牙科護理人才培訓發展的新里程碑，有助培育更多牙科護理專業人員，配合政府推動基層牙科醫療服務及促進市民口腔健康的工作。

VTC主席林健鋒致辭。 (VTC提供圖片)

VTC主席林健鋒表示，口腔健康護理是基層醫療的重要一環，中心不但提升牙科衞生員培訓能力，亦體現各界攜手培育專業人才的成果。香港賽馬會董事羅啟華則指，馬會將繼續透過跨項目協作，優化預防性及基層醫療服務，培育業界人才。

香港賽馬會董事羅啟華致辭。(VTC提供圖片)

除培訓外，中心亦透過「口腔健康護理計劃」惠及市民。計劃自去年底推出以來，已有1,800人完成登記及初步檢查，當中近1,500人已接受服務。經註冊牙醫檢查後，合資格參加者可獲免費洗牙、牙科數碼X光檢查及個人化口腔護理指導。隨着中心投入運作，預計將有更多市民受惠，學員亦可獲得更多臨床實習機會。