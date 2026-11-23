小一自行分配學位公布結果 家長呻高才增競爭 月花2萬報興趣班
教育局今日（23日）公布2027年度小一自行分配學位結果，今年有32,104名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，當中有18,148名兒童獲派學位，成功率為56.5%，是1999年以來新高。
今早9時，九龍塘名校喇沙小學有十多名家長到場查看自行分配學位結果。有家長認為「高才通」計劃加劇入學競爭，因此每月花費約2萬元為幼子報讀多項興趣班及課程，提升競爭力，惜今日仍落選。亦有喇沙小學舊生特意請半日假前來，得知「子承父校」後，形容心情「放鬆咗好多」，又透露除了興趣班外，特意安排仔仔報讀有關天主教的課程，因為該校為天主教小學。
自行分配學位成功率56.5% 創27年新高
教育局早前公布，今年有32,104名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，按年減少5,477人，跌幅約14.6%。當中，有18,148名兒童獲派學位，成功率為56.5%，較去年升4.2個百分點，是1999年以來新高。當中的「世襲生」佔8,270人，即屬有兄或姊在該校就讀，或父或母在該校就職，餘下9,878人則屬按「計分辦法準則」分配。
家長今早9時起可到所申請小學查詢派位結果，如已登記啟動「小一入學電子平台」帳戶則可於今早10時起透過電子平台查閱結果。今早9時，有十多名家長到喇沙小學查看自行分配學位結果。
家長徹夜難眠提早兩小時到場等結果
昨晚因緊張結果徹夜難眠的張太，今早7時已經在喇沙小學門前等候結果，她表示長子小學時入讀喇沙小學，現時就讀喇沙書院，希望幼子能走與哥哥一樣的道路，雖然次子在「計分辦法準則」下共獲20分，但在今日公布的自行分配階段仍落選。雖然張太對結果失望，但表示明年1月的統一派位仍然會以喇沙小學為首要目標。
張太認為「高才通」計劃加劇了小學入學的競爭，作為本地家長亦覺「好大壓力」，形容來自內地的學生各項才能都「好犀利」，自己則為幼子報讀了多項興趣班加強競爭力，如英文拼音、中文閱讀、游水、乒乓球、踢波等等，一個月花費約2萬元。
舊生特為兒報天主教課程 得悉「子承父校」心情始放鬆
本身為喇沙小學及喇沙書院的舊生張先生，今早與太太特意請半日假來提早得知結果。張生指本身對學校很有歸屬感，希望兒子亦可以入讀喇沙，因此以喇沙小學作首選，不過仍有報讀其他學校作後備。雖然家人為舊生可加分，但張生形容未有結果之前都十分緊張，得知兒子成功入讀自己的母校後，心情才「放鬆咗好多」。
張太表示，除有為仔仔報讀英文、數學等學術班外，亦有為仔仔報讀小提琴班、柔道班、游水班等，一個月約花費4,000多元，希望讓他增強健體之餘又發掘到個人興趣。張生又表示，因預計仔仔會入讀信奉天主教的喇沙小學，早前帶同仔仔報讀有關天主教的課程，使其更認識天主教。
獲派學位家長本周三、四須辦註冊 否則視作放棄學位
所有自行分配學位的學童家長須於本周三（25日）至周四（26日）的學校辦公時間內，攜同 「小一入學紙本申請表家長副本」或電子申請紀錄，以及指定數目的兒童相片前往獲派小學辦理註冊手續，若未能在指定日期辦理將被視作放棄學位。
教育局將於明年1月中旬向未能自行派位階段獲派學位的申請人家長發出書面通知，家長須於2027年1月18日至24日期間透過「小一入學電子平台」遞交選校表格，或於1月23日及24日親身前往指定的統一派位中心辦理選校手續，最終結果將於明年6月2日至3日公布。