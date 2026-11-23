教育局今日（23日）公布2027年度小一自行分配學位結果，今年有32,104名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，當中有18,148名兒童獲派學位，成功率為56.5%，是1999年以來新高。



今早9時，九龍塘名校喇沙小學有十多名家長到場查看自行分配學位結果。有家長認為「高才通」計劃加劇入學競爭，因此每月花費約2萬元為幼子報讀多項興趣班及課程，提升競爭力，惜今日仍落選。亦有喇沙小學舊生特意請半日假前來，得知「子承父校」後，形容心情「放鬆咗好多」，又透露除了興趣班外，特意安排仔仔報讀有關天主教的課程，因為該校為天主教小學。



今早9時，有十多名家長到喇沙小學查看自行分配學位結果。（湯致遠攝）

今早9時，有十多名家長到喇沙小學查看自行分配學位結果。（湯致遠攝）

自行分配學位成功率56.5% 創27年新高

教育局早前公布，今年有32,104名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，按年減少5,477人，跌幅約14.6%。當中，有18,148名兒童獲派學位，成功率為56.5%，較去年升4.2個百分點，是1999年以來新高。當中的「世襲生」佔8,270人，即屬有兄或姊在該校就讀，或父或母在該校就職，餘下9,878人則屬按「計分辦法準則」分配。

家長今早9時起可到所申請小學查詢派位結果，如已登記啟動「小一入學電子平台」帳戶則可於今早10時起透過電子平台查閱結果。今早9時，有十多名家長到喇沙小學查看自行分配學位結果。

張太對結果失望，但表示明年1月的統一派位仍然會以喇沙小學為首要目標。（張智浩攝）

家長徹夜難眠提早兩小時到場等結果

昨晚因緊張結果徹夜難眠的張太，今早7時已經在喇沙小學門前等候結果，她表示長子小學時入讀喇沙小學，現時就讀喇沙書院，希望幼子能走與哥哥一樣的道路，雖然次子在「計分辦法準則」下共獲20分，但在今日公布的自行分配階段仍落選。雖然張太對結果失望，但表示明年1月的統一派位仍然會以喇沙小學為首要目標。

張太認為「高才通」計劃加劇了小學入學的競爭，作為本地家長亦覺「好大壓力」，形容來自內地的學生各項才能都「好犀利」，自己則為幼子報讀了多項興趣班加強競爭力，如英文拼音、中文閱讀、游水、乒乓球、踢波等等，一個月花費約2萬元。

本身為喇沙小學及喇沙書院的舊生張生得知兒子成功入讀自己的母校後，形容心情「放鬆咗好多」。（湯致遠攝）

本身為喇沙小學及喇沙書院的舊生張先生得知兒子成功入讀自己的母校後，形容心情「放鬆咗好多」。（湯致遠攝）

舊生特為兒報天主教課程 得悉「子承父校」心情始放鬆

本身為喇沙小學及喇沙書院的舊生張先生，今早與太太特意請半日假來提早得知結果。張生指本身對學校很有歸屬感，希望兒子亦可以入讀喇沙，因此以喇沙小學作首選，不過仍有報讀其他學校作後備。雖然家人為舊生可加分，但張生形容未有結果之前都十分緊張，得知兒子成功入讀自己的母校後，心情才「放鬆咗好多」。

張太表示，除有為仔仔報讀英文、數學等學術班外，亦有為仔仔報讀小提琴班、柔道班、游水班等，一個月約花費4,000多元，希望讓他增強健體之餘又發掘到個人興趣。張生又表示，因預計仔仔會入讀信奉天主教的喇沙小學，早前帶同仔仔報讀有關天主教的課程，使其更認識天主教。

獲派學位家長本周三、四須辦註冊 否則視作放棄學位

所有自行分配學位的學童家長須於本周三（25日）至周四（26日）的學校辦公時間內，攜同 「小一入學紙本申請表家長副本」或電子申請紀錄，以及指定數目的兒童相片前往獲派小學辦理註冊手續，若未能在指定日期辦理將被視作放棄學位。

教育局將於明年1月中旬向未能自行派位階段獲派學位的申請人家長發出書面通知，家長須於2027年1月18日至24日期間透過「小一入學電子平台」遞交選校表格，或於1月23日及24日親身前往指定的統一派位中心辦理選校手續，最終結果將於明年6月2日至3日公布。