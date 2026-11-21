呈分試影響學生升中選擇，再有學校考核安排惹議。有家長向《香港01》表示，東華三院周演森小學小六級本月開考的呈分試涉不公問題，包括有英文科老師未教齊考核內容、有班別的常識科教師涉向學生「通水」，預先提示課外時事題的考核內容。



校方昨日向家長發通告指，各班常識科「溫習方式上出現部份差異」，或間接影響該部份評估的公平性，時事題將不作扣分處理；英文科評估安排則未有交代。該名家長批評補救方案無補於事，「你知唔知係影響一個學生嘅中學選擇？」



教育局回覆指，已提醒學校全面檢視測考安排，務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下進行，亦須與家長及學生保持良好溝通，提供支援。



東華三院周演森小學。（小學概覽圖片）

考試前三日未派發作業溫習 涉部份內容未教

該名家長表示，六年級英文科呈分試於本月7日舉行，考試前3日，發現「藍組」英文科教師未有發放屬考試範圍的英文閱讀理解作業（reading book），便向科目教師查詢，惟該名教師一度將問題推卸至學生，指是學科組長沒有派發作業。

她說，在取回作業後，發現科目教師未有教齊考試範圍，作業中屬考試範圍的一部份完全空白，即未有完成。她認為事件會引起不公，一度向校長對質，卻被告知學生已於其他教學範圍學習過類似內容及詞彙，學生分數維持不變。

她續說，與同班學生的其他家長有聯絡，18個學生向家長反映該名教師無教齊考試範圍，「依家係口同鼻拗，你（校長）就不停話相信個老師佢有教」。

小學呈分試共分三次進行，學校會將分數向教育局呈交，作為中學學位分配辦法及派位組別的重要依據。（資料圖片）

有常識科老師預告時事題 家長引述校長稱課堂不小心提及

她指，除了英文科外，於本月10日開考的常識科考試處理手法亦有問題。她表示，知悉A班學生在得到教師「提示」後，普遍全部答對三題課外時事題，平均分高達90分，惟女兒所在的班別卻無獲得「提示」。她引述校長回應指，A班常識科教師僅在課堂上「唔小心談及」課外時事題。她斥責校方的說法荒謬， 「我當你講得過去，都冇理由三題都談及？」

校方昨日向家長發通告，提及發現六年級常識科考試的時事題考核部份，各班在課堂溫習方式上出現部份差異，或間接影響該部份評估的效度及公平性。（受訪者提供圖片）

校方認各班課堂溫習方式有差異 影響評估公平性

校方在昨日（18日）向家長發通告，提及「發現六年級常識科考試的時事題考核部份，各班在課堂溫習方式上出現部份差異，或間接影響該部份評估的效度及公平性」，已立即跟進事件向教育局及辦學團體匯報相關事件，為平衡事件對評估效度及公平性造成的影響和學生重複考試的壓力，「學校經慎重考慮及商討後，認為時事題部份不作扣分的安排最為合適」。

該名家長批評，校方未有在通告清晰交代涉事教師所犯之事、更無提及英文科的後續處理，補救方法僅為轉移視線，掩蓋老師洩露試題的問題。

她批評，「依家係考試公平性嘅問題，無理由我哋咁樣去考一個呈分試，你知唔知係影響一個學生嘅中學選擇？」她又稱，已向教育局反映事件，惟局方着她再與校長溝通。

教局：已要求學校嚴肅跟進 詳細交代處理工作

《香港01》已向學校查詢，正待回覆。教育局回覆指，已要求學校就所有校本評核，必須嚴格遵守公平、公正的原則，並確保評核程序嚴謹妥善。教育局知悉事件後，已即時聯絡學校了解情況，要求學校嚴肅跟進，並向局方詳細交代有關處理工作，學校已就事件展開調查，並會就學校的跟進與家長溝通。

教育局已提醒學校全面檢視測考安排，務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下進行，亦須與家長及學生保持良好溝通，提供支援。局方會繼續與學校保持緊密聯繫，提供適切支援。