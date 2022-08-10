教育局辦多項活動促進學生精神健康　鼓勵以正面態度迎接新學年

新學年即將開始，教育局為協助學生適應校園生活，並提升抗逆力，將推出新一輪促進學生精神健康活動，鼓勵學校、家長和學生以關愛和正面態度迎接新學年，活動包括由不同專家主講的全港性網上研討會、為家長舉辦主題式「守門人」網上工作坊，以及加推「學生守護大使」計劃2.0等。



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受疫情影響，學生精神健康問題成為多方關注議題。新學年即將開始，學生需面對不同轉變及挑戰，學校人員應及早作準備，協助學生適應校園生活，並提升其抗逆力。教育局推出新一輪促進學生精神健康活動，鼓勵學校、家長和學生以關愛和正面的態度迎接新學年，冀能在2022/23學年為學生營造良好的成長環境，為有需要的學生築起更堅固的安全網。

為準備新學年而設的全港性網上研討會

教育局於本年4月舉辦大型研討會，反應熱烈。為裝備學校在新學年支援學生的精神健康需要，教育局將於8月22日（中學）及23日（小學）再次舉辦全港性網上研討會，由大學學者、學校代表及教育心理學家等，從不同角度協助學校人員及早識別和照顧學生的精神健康需要，提升學生的抗逆力和在學校的聯繫感。

為家長舉辦主題式「守門人」網上工作坊

教育局一直為家長舉辦「『家』多點守護」工作坊。教育局將於2022/23學年為全港中、小學家長推出更為聚焦的主題式「守門人」網上工作坊，主題包括：適應轉變、面對考試、提升彈性思維等。有關詳情及報名方法將由9月起於「校園‧好精神」網站公佈。網上工作坊完結後，教育局亦會製作相應的影片，並上載至「校園‧好精神」網站，鼓勵學校善用網站內的相關資源，策劃校本家長活動，與家長共同守護學生成長。

加推「學生守護大使」計劃2.0

為提升學生對精神健康的認識，增強朋輩的互相支援和守望，教育局自2019/20學年開始委託非政府機構舉辦名為「學生守護大使」的「守門人」訓練計劃，截至2021/22學年，已有約500多名來自26所學校的中學生成為「守護大使」。

而2022/23學年的「學生守護大使」計劃已於本年7月截止申請，由於中學的報名十分踴躍，計劃於2023年1月至8月加推「學生守護大使」計劃2.0，惠及更多學生。

營造「每天好精神」的校園氣氛 推廣學生精神健康

為提升學生對精神健康的認知、減低導致抗拒求助的負面標籤，以及加強學生的抗逆力和精神健康，教育局於本年5月為全港中、小學舉辦「每天好精神」標語創作比賽，學生的反應十分熱烈，參賽作品合共5,000多份。得獎結果已於「校園‧好精神」網站公佈，得獎標語將會在網站內的「每天好精神」語錄中展示。教育局已利用得獎標語製作電子海報、簡報、社交軟件貼圖等，學校可透過此連結下載有關資源，在校內推廣學生的精神健康，營造正向關愛的校園氣氛。

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