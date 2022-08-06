從家暴受害人與更生人士身份走出來　兩名青少年勇抗困境今獲表揚

香港青年協會與中電合辦的「中電新世代，新動力獎勵計劃」今（6日）舉行頒獎禮，表揚20位勇於面對生活困境的青少年。兩位分別16歲和17歲的獲獎者從家暴受害者以及更生人士身分走出來，重新面對人生。



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母親患遺傳性躁鬱 成長環境惡劣 曾盼從沒降生這世上

今年16歲的施舜均，長期生活在不安的環境中，因為其母親患有遺傳性躁鬱症，父母經常爭吵。惡劣的成長環境令她自小便希望盡快脫離家人，甚至曾向上天祈禱，希望自己從來沒有出生。

今年16歲的施舜均，自小便希望盡快脫離家人，甚至曾向上天祈禱，希望自己從來沒有出生。（鄧宇詩攝）

感受生命受威脅仍嘗試了解媽媽 舜均：我不會怪責她

舜均回想指，中四時有一次與媽媽發生爭執，當她躲進房間以避過媽媽的打罵時，媽媽一邊以椅子以及錘仔敲打她的房門，一邊大叫「殺死你！」

雖然這件事後令舜均留下陰影，但她開始嘗試去了解躁鬱症，以免令媽媽情緒波動。「雖然現在回想起這件事仍然令我心有餘悸，但我不會怪責媽媽，因為我明白外公外婆對媽媽都是這樣，他們要媽媽很年輕開始打工，又不讓她讀書，對媽媽造成很深的傷害。媽媽才會有『小朋友要打才聽話』這個概念。」

學會容忍與包容 盡力保護8歲妹妹讓她在有愛環境成長

「現在我上學時，她上班，我們見面的時間不多，這亦是一個減低我們正面衝突的方法。」有時媽媽亦會問舜均「我是否一個好媽媽？」舜均直接回應指「你是一個好上司、好員工，但不是一個好媽媽」舜均坦言雖然現在對媽媽的病了解更多，但爭執仍然不斷，舜均仍在學習提高包容度，容忍度。舜均有一個8歲的妹妹，她希望可以盡力保護和教導年幼的妹妹，讓她在有愛的環境下成長。

進星在照顧一隻受傷的校園犬時，學習到不放棄才可以成就更好的自己。（鄧宇詩攝）

被判入男童院才懂珍惜父母囉嗦話

現時17歲的魏進星，初中時因誤交損友，與狂朋友的慫恿下與二哥參與一場欺凌事件。其後被捕，進星在男童院渡過了7個月，在監獄待了3星期，最後被判兩年感化令，他說：「一開始被判入男童院，很掛念父母，那時才知道父母的對自己有多好。我很珍惜他們到男童院與我會面的時間，但我又會膽心他們太常過來，會很辛苦，因為他們探望我後，又要到壁屋探望二哥。」

照顧校園犬參與公路單車隊 學習不要放棄

重獲自由後，進星在佛教筏可紀念中學寄宿，進星在照顧一隻受傷的校園犬時，學習到不放棄才可以成就更好的自己。「牠叫panda，其中一隻腳骨折，寄宿生會輪流分配工作照顧牠。見到panda 斷了一隻腳，遇上挫折仍然不會放棄生命、生活，我都反思為什麼要放棄自己。」

現時，進星參與公路單車隊，希望能好好鍛鍊自己，他亦希望可以追回學業上的差距，將來盡快投身社會。