開學｜醫管局教快測非愈入愈好　學童戴口罩方法及如何清潔雙手

暑假剛開始，但也開學在即，醫管局為學生及家長提供回校上課的感染控制建議。瑪嘉烈醫院資深護師（傳染病中心）陳瑩斐提醒家長為子女快測時並非愈入愈好，更重要的是在鼻孔中轉圈，以採集到足夠的分泌物。



學生在校內必須戴好口罩，緊貼面部，完全覆蓋口、鼻及下巴，並時刻保持雙手清潔，防止病毒傳播。



採樣要缺在於鼻孔中轉圈 宜刷牙前進行

陳瑩斐指學童每日上學前要先進行快測，但留意到不少家長將採樣棒「篤到幾入」。她解釋說，按不同年齡層，只需插入鼻孔1.5至3厘米深便夠，而非愈入愈好，更重要的是在鼻孔中轉圈，以採集到足夠的分泌物。

她建議家長用小朋友心愛的公仔進行練習，讓小朋友知插入的深度有限，釋除他們疑慮，又提醒採樣前應避免洗鼻、刷牙、漱口，因會減低鼻壁黏膜上的病毒量，影響測試靈敏度。

醫管局快測建議：

-用玩具公仔進行練習

-不用將拭子棒插入得太深

-在鼻中轉圈以採集到足夠的分泌物

-快測前應應避免洗鼻、刷牙、漱口



切勿：

-趁小朋友哭時撩喉嚨

-在飲水、進食後測試



陳瑩斐強調，在校內戴好口罩是另一個防止校內爆疫的方式，重點要留意口罩是否緊貼面部，並可完全覆蓋口、鼻及下巴，提醒學生不要在口罩內多放一層紙巾，亦不要選用有氣閥的口罩，家長可以利用趣味的兒童口罩，以增加小童戴口罩的意慾，亦可準備多個口罩放在書包內，以作後備用途。

醫管局佩戴口罩建議。（醫管局提供）

消毒雙手用梘液定酒精搓手液？

保持手部清潔亦是校內防疫的重要一環，陳瑩斐提醒當洗手時不論手掌、手背、指縫、指背、手指、指尖及手腕，過程最少要有20秒；如會用酒精搓手液消毒雙手，切記不要用紙巾抹乾，要等酒精自然揮發。她重申醫學建議上則是以梘液及清水沖洗，才是最有效的潔手方法。

洗手七式（醫管局提供）

陳瑩斐又提醒其他個人衞生要點，例如如廁後要先蓋廁所板再沖廁，因沖廁時會將馬桶內的病菌沖到6英呎外，污染環境；另外咳嗽或打噴嚏時應用紙巾遮掩口鼻，戴上口罩，防止細菌傳播。

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