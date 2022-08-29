開學系列｜開學前疫情升溫料破1萬宗 一文看清不傷手消毒噴霧

本港疫情再次反彈，專家更指出未來疫情走勢不容樂觀，預料下周內單日確診數目將破萬宗。踏入9月開學月份，家長都擔心子女在校園及參加活動時感染風險大增，究竟家長小朋友如何好做防疫，對抗新冠肺炎病毒？



呼吸系統專科醫生梁子超指出，由於感染BA.5變異病毒株比例急升，過去兩周確診數字大增，未來疫情走勢不容樂觀，預料下周內單日確診數目將破萬宗。他又指出，疫情走勢關鍵在於BA.5變異病毒株確診者多少曾經感染過，如果比率仍維持1至2%，證明免疫逃逸或群體免疫衰退構成的問題不大，確診個案達一萬多宗後有機會回落；但若重新感染比例不斷上升，則有機會衝至較高的五位數字。

教育局早前宣布，決定全港學校在 2022/23學年暫時維持現有安排，即今年9月新學期開學校，全港學校維持半天面授課堂，直至另行通知，教職員及學生每日快測安排將繼續推行，但個別中學全校學生疫苗接種率若達到9成，則可安排全日面授。而各間學校仍依舊嚴格執行防疫措施，例如學生需自行量體溫，時刻戴好口罩，並不時要用搓手液或消毒噴霧消毒雙手。

檢測獲評4.5分 可1分鐘內殺滅腺病毒>99.99%

小朋友皮膚較柔嫩，每日多次使用酒精搓手液容易令皮膚變乾，甚至龜裂及發炎，部分患濕疹的小朋友過敏情況更嚴重，所以家長很關心如何揀有效殺滅病毒同時不致敏的消毒用品。早前有檢測機構測試市面上15款多用途殺菌消毒噴劑，發現樣本的殺菌及消除病毒感染力表現參差，而K-clean於是次測試中獲總評4.5分水平，亦是唯一消毒品牌可在1分鐘內殺滅腺病毒>99.99%。

K-clean是醫療級純次氯酸水，成分為次氯酸、純水和微量鹽水，不含有害化學物。實驗證實K-clean可以在30秒內殺滅新冠病毒及甲型流感病毒>99.99%，學校常見病毒例如甲型流感病毒、上呼吸道感染 (腺病毒)、新冠狀病毒、手足口病、腸病毒等，K-clean都可有效殺滅。當K-clean殺滅細菌病毒後，便降解為鹽水，安全可靠。而且消毒後不會遺下有毒殘留，對人、寵物及環境均無害。K-clean酸鹼值為pH5.0，跟人體皮膚酸鹼值一致，適合任何人使用，包括嬰幼兒、孕婦和敏感肌膚人士，並獲香港過敏協會認可，推介濕疹患者使用。K-clean通過台灣相關生物科技公司的霧化吸入測試，真實驗證安全、無毒、可靠。早前品牌委托香港浸會大學測試，證明產品成分中不含氫氧化物，適合於有人同在的空間，配合霧化器作霧化消毒。

家長防疫必睇小貼士

入屋除鞋必做5步曲

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