開學｜教育局鼓勵學生和教職員周二起快測 將發信通知學校
撰文：何瑞芬
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全港學校將於周四（9月1日）開學，但新冠病毒單日確診個案直逼一萬宗，教育局今日（29日）與學校議會及校長會代表就新學年開學事宜舉行網上會議，局方表示要求學校鼓勵學生和教職員提早於明日（30日）起進行快速抗原測試，當局明日會發信通知學校有關加強措施。
▼5月3日 中學復課▼
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教育局：學校對提早快測反應正面
教育局表示，今日與學校議會及校長會代表就新學年開學事宜舉行網上會議，就開課安排交流意見，包括加強預防新冠病毒措施，例如請學校鼓勵學生和教職員提早於明日（30日）起進行快速抗原測試，加強防禦，學界對此反應正面。發言人表示，局方明日會發信通知學校有關加強措施，以及更新《學校健康指引》。
▼4月19日 荃灣商會學校復課首日情況▼
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新學年設疫苗接種獎勵計劃 比率達七成可獲獎
教育局局長蔡若蓮日前表示，新學年將以維持半日面授課堂為基礎，料學生染疫個案會增多，因此會繼續實施師生每日快測政策，及早發現確診者。由新學年開始，局方每月都會向學校收集學生的接種數據，作為制訂政策的科學依據，但不會公開資料，以免令學校有壓力；不過同時會推出全港中小學及幼稚園的疫苗接種獎勵計劃，以鼓勵形式推動接種，但不會強逼家長同意子女接種疫苗，接種率達9成可得金獎，8成得銀獎、7成則獲銅獎。
除了要求學生在開學前兩日開始快速檢測，據了解《學校健康指引》引亦會重申「紅黃碼」要求，家長進校前要掃「安心出行」，所有持紅或黃碼的家長均不可進入校園。
▼5月3日 全港幼稚園復課▼
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