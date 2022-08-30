開學日｜一文知清中小學開學日須知 快測安排 附開學限時優惠

本周四便是開學日（9月1日），教育局局長蔡若蓮早前就開學安排開腔，新學年暫時維持半日面授課堂安排，而局方今日（30日）發信予全港中小學及幼稚園加強預防新冠病毒措施及更新學校健康指引，鼓勵學生與教職員在開學前一日提早進行快速檢測，即在明日（31日），當局亦重申家長進入校園前需掃「安心出行」，顯示「紅或黃碼」家長均不可進入校園。



5月3日，全港幼稚園及中學可分階段復課，獅子會中學有學生在操場進行快測抗原檢測。（梁鵬威攝）

任何人都需要接受快測後才准入校？

全體教職員及學生每日回校前要做快測，檢測陰性才可回校。學生須帶備已有家長/監護人簽署的《量度體溫及快速抗原測試記錄表》供教職員檢查後方可進入；如檢測結果為陽性，不應回校，並立即向學校報告。其同住的兄弟姊妹亦不應回校，亦應通知相關學校。

疫苗通行證安排？

全體教職員(教學及非教學人員)除了每天快測外，亦需要符合「疫苗通行證」要求下方可進入校院，學生則豁免使用「安心出行」，但校方應提醒學生須主動申報其「紅碼」或「黃碼」情況。如屬於「紅碼」人士，則不得回校上課 ; 如屬於「黃碼」的學生，可在每天快速抗原測試呈陰性後回校上課。

老師在校門外檢查學生的快測紀錄 (圖片: HK01)

到校前忘記做快測會如何處理？

部份學校會安排獨立房間，並提供快測包，讓未有做快測的學生即時進行採樣及等候結果，結果呈陰性即可回到課堂上課。如果學校未能安排在校內為學生進行快測，學校會主動致電家長，即時到校為子女做快測，或直接帶子女回家。換言之，所有未做快測的學生，均不能到教室上課。

部分學校會安排未有做快測的學生即時進行採樣及等候結果 (圖片: HK01)

快測呈陽性點安排？

快測結果呈陽性須馬上通知學校及衛生防護中心。學生需要在24小時內在「2019 冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。校方也需每日向政府呈報校內檢測結果。

另外，學校可抽查個案，要求學生覆檢。如學生回校後出現發燒、咳嗽等病徵，校方將安排覆檢。

學校可抽查個案，要求學生覆檢 (圖片: HK01)

學校出現陽性個案就會即時停課？

學校無須就出現密切接觸者而即時停課。如只得少量個案，學校可在做足防疫措施下繼續上課，學校亦不用在出現密切接觸者下的情況停課。在有足夠防護措施下，在校內曾與確診者接觸的師生，一般都不會被視作密切接觸者。若發現個別班別出現群組爆發(例如個別班別學生的 10%或以上快測結果陽性)，衞生防護中心會建議涉及班別停課 7 天。

個別班別學生的 10%或以上快測結果陽性)，衞生防護中心會建議涉及班別停課 7 天。 (圖片: HK01)

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