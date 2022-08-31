打擊假新聞｜浸大出教科書推手機App　教中學生「識讀」虛假資訊

浸大兒童發展研究中心出版教科書《數碼時代的新聞「識讀」教育》，並推出互動學習手機應用程式「智叻新聞初哥」，教育中學生新聞素養的基本概念，例如新聞價值、從社交媒體辨別虛假資訊、新聞中的明辨思維及私隱保護等，教科書將於9月寄至各中學，並在新學年向初中學生推廣新聞素養教育。



顧伊麗（左）帶領的計劃製作了教科書及手機應用程式，以培育中學生的新聞素養。右為兒童發展研究中心項目主任、教科書的主要作者蔡以安。（浸大提供）

浸大表示，該套教科書透過一系列真實案例及互動練習，把新聞素養培訓的正面影響注入中學教育，並協助師生獲得所需技巧，以瀏覽及掌控在複雜的新聞及數碼化環境中所接觸到的新聞資訊。項目團隊亦開發了手機學習應用程式「智叻新聞初哥」，以激發學生對學習新聞素養的認知和興趣，應用程式透過相關的5條動畫短片，及小測試和問卷等各種互動活動。

帶領團隊的浸大教育學系副教授顧伊麗表示，科技已大大改變市民接收新聞資訊的方式，在數碼時代的資訊洪流中，學生所學習到的技能有助培養他們接收新聞資訊的良好習慣，例如識別社交媒體上的假新聞。

該教科書及手機應用程式為「促進香港初中學生與新聞正向互動 — 數碼時代的『新聞識讀教育』」跨學科計劃的一部份，計劃獲優質教育基金資助，於2019年展開，為期三年。