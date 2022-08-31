開學｜民建聯派3600份開學包予基層家庭　內附快測包冀減經濟負擔

新學年明日（9月1日）開學，青年民建聯聯同青年同心協會有限公司將向基層家庭派發3600份開學包，內有文具套裝及快測包等物資，以幫助他們減輕負擔。教育局政治助理蕭嘉怡表示，面對疫情持續，必須加強學校的保護屏障，當局因此提高全日面授課的要求至三針接種率達九成，出發點都是關心學生的健康。



青年民建聯聯同青年同心協會有限公司將向已登記的基層家庭派發3600份開學包。（馬煒傑攝）

開學包主要派發予葵青、深水埗及觀塘基層家庭

青年民建聯聯同青年同心協會有限公司將向已登記的基層家庭派發3600份開學包，青年民建聯主席施永泰今日（31日）在啟動禮上指今次開學包的受惠對象主要是正拎取書簿津貼或車船津貼等補助的基層市民，大部份開學包將派發予葵青、深水埗及觀塘區的基層家庭。

施永泰表示，開學包內有文具套裝、快測包及便利貼，當中派發快測包是因為開學在即，學生每日需快測對基層家庭構成經濟負擔，故希望可藉派發快測包的方式「幫輕下佢哋」。

教育局政治助理蕭嘉怡：提高全日面授打針要求保障學生

出席啟動禮的教育局政治助理蕭嘉怡對青年民建聯及青年同心協會有限公司向基層家庭派發開學包表示感謝，指可幫助同學以健康積極的狀態面對新學年。蕭嘉怡又提到過去一年全港努力抗疫，但面對疫情持續，加強學校的保護屏障是必須，所以提高了中學全日面授課的要求至三針接種率達九成，出發點都是關心學生的健康。