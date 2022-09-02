開學系列｜三大護眼食療：暖沙律、焗茶、蔬菜汁

開學在即，意味著學童又要面對新挑戰，努力學習。是時候內外進補，好好為孩子護眼，保持眼睛健康。許懿清博士分享三個護眼食譜，包括暖沙律、焗茶以及蔬菜汁，遇有款食譜適合你的小朋友！除了食療，家長謹記教小朋友一些護眼操或定時望向遠方舒緩眼部壓力。



《羽衣甘藍三文魚黑杞子暖沙律》1人量

材料：黑羽衣甘藍葉100克，三文魚50克，黑杞子5粒，檸檬汁1 茶匙，鹽少許、黑芝麻油少許。每周服1至2次。

做法：洗淨材料，用水焯熟羽衣甘藍及黑杞子；嫩煎三文魚至熟。全部材料混合拌勻即成。

深綠色的蔬菜羽衣甘藍因含葉黃素及玉米黃素，有助對抗濾藍光；

三文魚中的奧米加3脂肪酸DHA及EPA有益於視網膜；

黑杞子含豐富花青素以及具有養肝明目的功效。

以上材料均是良好視力發展的重要營養素。

羽衣甘藍三文魚黑杞子暖沙律（圖片由許懿清註冊中醫師提供）

《菊花杞子木賊草茶》1人量

材料：白杭菊5朵，杞子5粒，木賊草10克，水500毫升

做法：全部材料洗淨，加水以大火煮滾後，熄火，焗水至水溫適宜入口即成。如有

需要可加少許蜜糖調味。每周服1至2次。

菊花疏風清熱明目，杞子養肝益血明目，《本草綱目》記載：「木賊草主治目疾，退翳膜」可舒緩眼睛不適。三者合用，有助改善眼睛乾澀、紅絲多、眼膠多等問題。

菊花杞子木賊草茶（圖片由許懿清註冊中醫師提供）

《藍莓紅蘿蔔汁》1人量

材料：藍莓30克，紅蘿蔔20克，凍開水100毫升

做法：全部材料洗淨，紅蘿蔔去皮，切片，紅蘿蔔片及藍莓都用滾水焯一陣子殺菌，全部材料放入攪拌機中打成果茸即成。每周服1至2次。

藍莓含豐富花青素及維他命C；

紅蘿蔔含豐富的維他命A。

兩種食材皆是對視力及眼部發育非常重要的元素，小孩常吃，護眼保視力。

藍莓紅蘿蔔汁（圖片由許懿清註冊中醫師提供）

本文資料及圖片由許懿清博士（註冊中醫師）提供



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許懿清博士 註冊中醫師

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