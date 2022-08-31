開學｜中學校長稱疫情致學生學習經歷有缺失　倡不應一刀切停面授

疫情期間學校停面授課，除學習進度受阻，學生無法參與學界比賽及課外活動亦影響抗逆及社交能力。臨近開學新冠疫情又再反覆，有中學校長表示，目前已有機制讓疫情爆發嚴重的學校停課，認為當局不應「一刀切」暫停面授及課外活動，而是按個別學校情況審視。



香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德亦表示，課外活動對青年成長、培養堅忍性及認識自我十分重要，應讓已接種疫苗的高中生恢復正常學校生活。他又建議，學生可多運動，及以「正向」思維面對開學壓力。



救世軍卜維廉中學校長洪楚英指，該校學生參與許多需打針活動，預計可符合三針接種率九成的要求。他稱，目前該校高中接種率已達標，而初中則有一兩個年級的接種率達八成多，有信心可恢復全日面授。

洪楚英又透露，因應該校午膳供應商等情況，暫傾向在九月維持半日面授，先讓學生適應，待十月後才轉全日面授。

嘉許計劃料助鼓勵「谷針」

教育局昨宣布推出「學校疫苗接種」嘉許計劃，洪楚英認同該計劃可鼓勵「谷針」，不過他指，對學生及家長而言，最重要是打針後對參與課外活動及學習的幫助。他稱，過去數年學生學習經歷「有太大嘅缺失」，如學界比賽可讓學生掌握「勝不驕，敗不餒」精神，但疫情令這些活動被迫取消。

對於恢復全日面授，洪楚英認為最重要並非可上多少節課，而是讓學生在全人發展上不用太多顧忌。他續說，目前已有機制讓疫情爆發嚴重的學校停課，認為不應「一刀切」暫停面授及課外活動，而是按個別情況審視。

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雷雄德：當死亡與重症風險減低應逐漸復常

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德指，學校應盡可能恢復全日面授及課外活動。雷稱，課外活動對青年成長、培養堅忍性及認識自我十分重要，應讓已接種疫苗的高中生恢復正常學校生活。

被問到若學校接種率達一定水平，是否無須因確診數增加停止面授，雷雄德表示認同，但認為數字上有爭議。他又說，當病毒死亡與重症風險減低，應逐漸讓社會復常。

▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼



臨近開學，學生或面對不同程度的壓力。雷雄德建議學生維持「正向」思維，如想像回到校園，可與朋友玩及溝通。他以足球「射十二碼」為例，指如沒有信心，超過一半機會射失，他稱這是「自我應驗效應」。過去多年開學時間，不乏學生輕生慘劇，雷雄德坦言，每宗背後都有如成長過程中被責罵、被遺忘、缺乏家庭關愛等多項深層原因。

「青年人係需要群體去玩，就算鋤dee打機都係一齊玩」，雷雄德強調社交的重要性，建議學生遇困難要思考解決方法、向「正向」的人請教，及多做運動。他指運動有助分泌多巴胺，提升應對及處理壓力的能力。

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調查：47%青年認為難以從學校獲得未來技能培訓

香港外展訓練學校今（31日）發布《2022 裝備香港青年未來研究調查》。調查委託市場研究公司在今年五月進行，以網上問卷方式隨機訪問334名9至24歲⻘少年及442名父母。結果顯示，47%受訪青年及31%受訪父母認為，難以從學校獲得未來技能培訓。

調查又讓受訪者選擇三項認為最重要的未來技能，受訪青年認為堅毅、抗壓及變通能力（50%），推理思維、構思能力（42%）及批判性思考（34%）最重要；受訪父母則認為堅毅、抗壓及變通能力（61%），推理思維、構思能力（45%）及主動學習（37%）最重要。香港外展訓練學校建議政府增加對「未來技能」培訓機構的支持。

世界經濟論壇《2020 年未來工作趨勢報告》十大必備未來工作技能包括：1. 分析能力和創新；2. 推理思維、解決問題發構思能力；3. 解決複雜問題的能力；4. 批判性思考及分析；5.具創意及有原創性的精神；6.主動學習及策略性學習；7.堅毅精神、抗壓能力及變通能力；8.領導能力及有影響力；9.能運用科技作監督及控制；及10.科技設計和電腦編程技術。