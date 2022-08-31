神童升大學｜13歲數學天才曝光　中一跳級中三再跳入港大工學院

天水圍直資名校香港青年協會李兆基書院校長連鎮邦向《香港01》證實，該校中三學生劉鴻志將在新學年將入讀港大工學學士(工程科學)課程。他表示，劉同學對數學有濃厚興趣及卓越天份，入學後已參加該校尖子計劃，中一時因疫情停課，期間他完成四個世界知名大學的大規模開放線上課堂（MOOC），包括美國哈佛大學的編程及澳洲阿德萊德大學的數學微積分等，符合校方跳級要求，故從中一跳級至中三，跳級後成績依然名列前茅。



香港青年協會李兆基書院中三學生劉鴻志，將以13歲之齡在新學年入讀港大工學學士(工程科學)課程。（受訪者提供）

考英國國際高考獲兩科A*一科A

連鎮邦校長表示，劉同學中一時參加澳洲國際聯校學科評估及比賽（ICAS），獲得數學科全港中一第一名，他於小學已自修完成所有中學數學課程，去年9月報考與英國國際高中水平證書考試（IAL），並報考數學、進階數學及物理三科，合共18份試卷，部份試卷考獲滿分，最終數學及進階數學均考A*，物理就考A，達到報考大學水平。

校長：心理評估夠成熟讀大學 尚有一大學取錄

連校長續稱，劉同學原本不打算現時入學，但經過家長與校方詳談及考慮，決定讓他試試，「佢放完農曆年假，就寫咗封千字英文電郵畀我，話商量完決定試報大學。」校方安排他進行臨床心理評估，認為他足夠成熟入讀大學，故着手為他準備，最終獲本港兩間頂尖大學取錄。

校方安排大學校友教數 劉鴻志反教學長微積分

連鎮邦提到劉鴻志一些趣事，笑言去年他跳級升中三時，曾找來三位正在大學讀書的校友，分別輔導其中、英文及數學，結果他竟反而教該名數學系校友微積分，充分顯示其在數學上的過人天賦。

連形容，劉同學是一個「好成熟、好humble（謙虛）」，「對學習全程投入嘅學生，我好欣賞佢」，又認為過去數年疫情下學習有缺失的情況下，他仍能善用空間學習更多知識，是疫情下學習的最佳榜樣，亦完全展現該校「自學、自律、自信」的「三自精神」。

香港青年協會李兆基書院校長連鎮邦形容劉鴻志完全展現該校「自學、自律、自信」的「三自精神」。（受訪者提供）

學校將擴展尖子計劃

他透露劉同學現時將面對學業繁重的大學生活，並打算完成學士學位後讀碩士，亦打算修讀博士學位，未來對計算機相關工作感深厚興趣。校方正打算擴展其尖子計劃，包括若有中三學生達到要求，可安排其跳級至中五，因材施教照顧學習差異，為尖子學生提供多一個選擇。