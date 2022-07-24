乒乓神童逆轉中國球手奪冠　內地網民睇波後怒斥：「痛苦的是我」

19歲乒乓「日本神童」張本智和，周六在WTT布達佩斯冠軍賽男單決賽，在0:3落後下於第6局化解6個賽末點，終以4：3反勝世界排名20的中國名將林高遠，在沉寂近1年4個月後再度奪冠。賽後不少中國網民均批評原本冠軍在望的林高遠「心態實在太爛」。



世界排名第8的張本智和前在奧運後沉寂多時，在今站WTT布達佩斯冠軍賽先後擊退香港「一哥」黃鎮廷、德國的邱黨兩名直拍橫打名將，8強再以3：1力剋韓國林鐘勳，4強戰則與德國好手Patrick Franziska大戰7局，才以4：3獲勝晉身冠軍戰。

張本智和在決賽甫開局便陷入苦戰。（WTT）

最後兩局驚奇逆轉

愈戰愈勇的張本智和，在決賽開局便被中國名將林高遠壓制，前3局各以3：11、7：11、12：14落敗，處於0：3的落後局面。未有放棄的他重拾節奏，先以兩局11：6追回局數，關鍵第6局，張本智和一度以5：10落後，勝利在望的林高遠卻錯失6個賽末點，最終「日本神童」在該局以13：11扳平局數3：3。

勝利在望的林高遠面對張本智和的反擊陣腳大亂。（WTT）

鬥志高昂的張本智和力逼對手戰至決勝局，即使在4：9落後下，仍頂住壓力連取7分，上演大逆轉，讓他最終摘下今年首座冠軍；這也是他自2021年3月後，相隔1年4個月再度奪冠。

張本智和相隔1年4個月再度奪冠。（WTT）

張本智和在逆境中反勝對手後，賽會WTT在官網報道為他冠以「Comeback King」（反勝之王）稱號，賽後他接受日媒訪問說：「我自己也不知道是怎麼贏的，老實說，我以為會是0：4的比賽，但我沒有放棄，一直在戰鬥。我覺得今天是神站在我這邊。」

張本智和近一年的狀態不穩定，他感謝日本隊和家人的支持，讓自己能重新站起來，「這不是單靠自己的力量，而是多得大家，我才能走到今天。」

張本智和力戰至最後取得冠軍，感觸起來。（WTT）

內地網民痛斥 「林高遠心態」登熱搜

至於中國好手林高遠錯失6個賽末點吞敗，把冠軍拱手相讓，即使賽後眼眶含淚，內地網民亦不留餘地在網上批評，「最後幾球是在擺爛吧？」、「今天最痛苦的不是他，是完完整整看了這場比賽的我​」、「以後林高遠的比賽堅決不看！沒有一點比賽的精氣神，遇到一點困難就沒了方向、暴躁、擺爛。大無語！ ​」

「林高遠心態」五字登上了微博的熱門搜尋字。（截圖）

中國網民痛斥林高遠並不是實力問題，而是心態太爛。據內地媒體報道，「林高遠心態」這五個字還登上了微博的熱門搜尋字。《網易新聞》更以「恥辱之戰！林高遠不敵張本智和衝熱搜第一，刷屏：想念樊振東」報道中國選手痛失冠軍。