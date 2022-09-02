小一自行派位｜36個校網共逾2.4萬學額　全名單看清所有學額情況

明年9月入學的小一自行派位，將於本周26至30日接受申請，適齡學童家長可向任何一間官立或資助小學報名。教育局今日（2日）向學校派發2023年度「小一入學申請表」及《小學概覽2022》，供家長為子女報名之用。



《香港01》統計全港18區合共36個校網，共有逾500間小學，今年自行分配學額有逾2.4萬個，以圖表一文看清各區自行分配學額情況。



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天水圍、觀塘及將軍澳校網學額佔最多

36個校網中，以72校網、即天水圍、屏山及洪水橋等自行分配學額最多，合共有1,461個；以觀塘區秀茂坪、牛頭角上邨、樂華邨、裕民坊、藍田、麗港城、油塘等為主的48校網亦有1,417個學額；西貢區的95校網，包括西貢、將軍澳及清水灣等，則有1,347個學額。

▼港島區 2023年度小一自行分配學位﻿學額一覽▼



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港島區名校較多，11校網的聖士提反女子中學附屬小學有50個自行分配學額；12校網的聖若瑟小學則有75個；14校網的軒尼詩道官立小學及軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）均分別有63個。

▼九龍區 2023年度小一自行分配學位﻿學額一覽▼



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九龍區名校集中在41校網，屬傳統名校區。當中拔萃小學有30學額、喇沙小學90個、瑪利諾修院學校（小學部）有75個。

▼新界區 2023年度小一自行分配學位﻿學額一覽▼



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新界區91校網包括多間沙田區熱門小學，浸信會沙田圍呂明才小學有75學額，浸信會呂明才小學亦有60個。學額最多的天水圍、洪水橋的72校網中，天水圍官立小學有63學額、聖公會天水圍靈愛小學亦有63個。