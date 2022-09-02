小一自行派位｜喇沙拔萃油天等名校學額不變　專家建議搏地區名校

明年9月入學的小一自行派位將於本月26日至30日接受報名，2023年度「小一入學申請報」及《小學概覽2022》已於今日（2日）起派發，欲為子女參與統一派位的家長，須於明年2月4日至5日辦理選校手續；自行分配學位則需在本月26至30日內向心儀學校提交申請。

《香港01》統計2023年入學的《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，各區名校、熱門小學自行分配學額並無變動，當中喇沙小學繼續設90學額、拔萃小學設30學額、油蔴地天主教小學及油蔴地天主教小學（海泓道）各設75學額。

有選校專家表示，雖然在移民潮及音樂椅效應下，名校收生似乎「較鬆」，但全港性的傳統名校仍然無想像中易入，「有啲25分都入唔到」，故家長需審慎；但地區名校及熱門小學或相對比以往容易，建議家長可以「博一博」。



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教育局小一入學制度下，家長可為子女申請自行分配學位，在無校網限制下，選擇向一間心儀的小學遞交申請報，2023年入學的小一學生，則需在本月26至30日內遞交申請，有關結果將在今年11月21日公布。「小一入學申請報」及《小學概覽2022》已於今日發放，家長可詳閱內容，選擇參與自行分配學位派位。

根據《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，今年各區名校、熱門小學的自行分配學額與去年相若，喇沙小學續開6班小一，自行分配學額維持90人；拔萃小學開兩班小一，自行分配學額維持30人。

▼2023年度熱門小學小一自行分配學位學額﻿▼



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根據政府統計處推測數字，2023年小一適齡學童人數約為5.73萬人，較2022年再減2%。面對學童人口下跌及移民潮雙重夾擊下，選校專家趙榮德表示，不少學生因家庭移民，以及音樂椅效應下轉往其他學校的因素，相對名校似乎收生會「較鬆手」，但實際亦無家長預測般易入。

趙指出，曾有家長向他反映，有一些傳統名校，即使其「計分辦法準則」下達到25分，即一個相對較高的分數，仍不獲學校自行分配錄取，認為傳統名校無想像中「易入」：「無一個分數係穩入，25分都唔係入硬，例如得20% quota（限額），但有好多25分，就要抽籤，只有世襲係穩入。」

不過，趙榮德指，音樂椅效應下的確會有學校出現一些學額空缺，雖然喇沙小學等傳統名校或無想像中易入，但認為若家長希望子女進入一些地區名校或熱門小學，則機會可能較大，「呢啲可能就多啲機會，可以博少少去揀。」

選校專家趙榮德表示，傳統名校收生較以往「鬆手」，但亦無家長預期般「易入」。（資料圖片）

趙榮德又建議，若家長一心希望子女進入某間名校，可申請該校自行分配學位，失敗的話，可選該校做統一派位甲部及乙部首志願，甚至搬到該校網增加派位機會，統一派位落空，仍然可到該校「叩門」試試，三階段均以該校第一志願、即「111」，增加學校錄取機會。

▼9月1日 福建中學附屬學校開學情況﻿▼

