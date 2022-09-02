小一派位｜教育局今派入學申請表　一文看清填表須知、派位辦法

明年9月入學的小一自行派位將於本月26日至30日接受報名，2023年度「小一入學申請表」及《小學概覽2022》已於今日（2日）起派發，欲為子女參與統一派位的家長，須於明年2月4日至5日辦理選校手續；自行分配學位則需在本月26至30日內向心儀學校提交申請。

《香港01》整合教育局「小一入學申請報」填表須知、派位方法等，一文看清助家長為子女報讀心儀學校。



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1、參加資格

•2023年9月入學時年5歲8個月、即2017年12月31日或之前出生，凡在2018年1月1日或以後出生的兒童並未足齡參加。

•本地居民、尚未入讀小學、未獲派小一學位

2、填表須知

•須用藍色或黑色原子筆填寫

•申請表共分甲、乙及丙三部份，甲部為申請兒童資料，包括姓名、性別、出生日期、證件編號及通訊地址等；乙部為家長或監護人資料，包括聯絡電話等。

•至於丙部適用於有意參加自行分配學位的學童家長填寫，需寫上申請小學名稱，若有兄姊或父母在該校就讀或就職，即「世襲生」，則須填寫（甲）部；若無，則須以「計分辦法準則」填寫（乙）部。

3、自行分配學額收生及計分辦法準則

根據規定，「世襲生」學位佔自行派位學額最六成、即總學額30%；若人數超出比，則取用餘下50%撥作統一派位學額取錄，不會動用以「計分辦法準則」申請的學額。

「計分辦法準則」是用計分辦法決定名單，前題為報名人數多過學額，根據報名學童客觀條件計分，每項5至20分，包兒童父或母是校友、宗教信仰與辦學團相同等，最高可獲35分。校方會分數高低依次錄取，同分人數多於學額，則會抽籤決定。有學額佔自行派位最少四成、即總學額20%，如「世襲生」學位有剩餘學額，須撥入乙部派位，在此情況下，總派出學位不多於各校小一總學額50%。

2023年度「小一入學申請報」（左）。（余俊亮攝）

4、交表須知

•家長只可為兒童申請一間任何小一學校網的官立或資助小學，若同時向多於一間小學申請學位，則申請會被作廢。

•家長須在今年9月26至30日的學校辦公時間內，將填妥表格交其申請的學校。若學童只申請統一派位，家長則只需填寫申請報的甲及乙部，並在今年9月26日至明年2月3日前，將申請表交回九龍觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室教育局學位分配組（小一入學）。

•交表到學校或教育時，家長需帶同自己的身份證明文件、兒童出生證明及影印本等，若有兄姊在相關小學就讀，亦要其學生手冊等相關證明等；家長兄姊為校友，則要畢業證書。

小一入學申請表示意圖。

5、派位時間

自行分配學位申請結果將於今年11月21日公布，獲取錄兒童要在11月23至24日辦註冊手續；不獲取錄的學童，則會參加統一派位，並會6月7日至8日放榜。

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