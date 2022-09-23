學生賀國慶MV戴罩吹笛引熱議　教育局譴責網絡欺凌　保留追究權利

教育局早前邀請41所中小學合共400多名學生，拍攝《少年中國說》音樂錄像賀十一國慶。有團體發文引述網民留言，指影片中，吹笛子的學生亦戴上獨特口罩，設有開口，可讓笛子放在擋布中吹奏，並懷疑有關口罩為日本特製。



教育局今晚（23日）在「政策正面睇」中，發表以「譴責網絡欺凌」為題的文章，批評上嘲笑及醜化演奏用口罩的網民，極度滋擾和冒犯的言辭欺凌熱心的同學，已超越社會的道德底線，又稱該些「針對年輕學子的網絡欺凌」令人齒冷，予以強烈譴責，並會保留追究權利。



《少年中國說》音樂錄像中，同學吹笛子時配戴的口罩引起網上討論。（影片截圖）

教育局：佩戴專業演奏用口罩是負責任行為

教育局表示，有部份人士就音樂錄像在網上發表不當言論，無視同學在疫情下為保障自身及工作人員健康而佩戴專業演奏用口罩是負責任的行為，反而肆意嘲笑及醜化，甚至以極度滋擾和冒犯的言辭欺凌熱心的同學。該局斥此舉已超越社會的道德底線，其遣詞用字及言論背後的用心實完全無關言論自由，並指該種針對年輕學子的網絡欺凌令人齒冷，局方予以強烈譴責。

該局又說，該些罔顧他人感受的網上冒犯行為，令年輕學子的名譽受損，甚或承受心理壓力和負面情緒，絕對不容助長，並期望社會各界挺身保護年輕學子，齊聲譴責此類網上欺凌行為，促使其立即停止，免令同學遭受進一步的滋擾。

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8月下旬拍攝 指當時疫情數字正日漸上升

對於個別人士對專用的口罩發表主觀而非建基於科學實證的評論，該局稱絕不認同，並指音樂錄像拍攝今年8月下旬，當時疫情個案數字日漸上升。為保障學生的健康安全，所有參與演出的學生必須佩戴口罩，吹奏笛子同學所佩戴的口罩屬管樂器者專用的口罩，其他國家亦有採用。