子宮頸癌｜女科學家推經血自行檢測　指準確率8成　最快3年後推出

子宮頸癌為香港婦女常見癌症之一，但女性往往因拒絕入侵性檢查、或檢查結果不準確而錯過最佳治療時機。中文大學生物化學博士蔡佩樺從美國回港創辦「樺盟生物科技有限公司」（WomenX Biotech），開創一種非入侵性、利用女性月經經血簡易檢測宮頸癌的新技術。



為方便普通女性自行收集經血，蔡佩樺甚至領導研發首個港產衞生巾品牌LA ROSÉE，更克服重重困難找到有合作意向的口罩廠商，開設本地首條衛生巾生產線，製造防止生物分子脫水且抑制細菌生長的衞生巾，使得經血適合用於檢測宮頸癌，以配合新技術落地使用，預計產品2025年可在門市出售，每份300元。



傳統檢測法敏感度不理想 亞洲女性檢測意願僅25%

子宮頸癌危害女性健康，14至50歲女性都需定期檢測，以便一旦患上可及時治療。然而，蔡佩樺援引一項研究的估算數據指， 亞洲子宮頸癌檢測敏感度（sensitivity）僅51%，與全球情況相若，主因是採樣者手法很重要，若未刮到致癌位置，則難以測出疾病。

另一方面，亞洲女性中願意做子宮頸癌測試的僅有25%， 蔡佩樺說：「有啲人話唔想見到啲男性婦產科醫生。」而目前主流的三種檢測方法都需入侵身體，不少女性因怕痛、擔心不衛生而抗拒。

樺盟生物科技創辦人蔡佩樺研發出新技術，可透過檢測衛生巾上的經血，以找出有否患上子宮頸癌，將展開臨床測試。（劉夢婷攝）

將水凝膠採樣片放入衞生巾棉層內收集經血

子宮頸癌多由人類乳頭瘤病毒（HPV）引起，蔡佩樺受一研究結果啟發，認為經血的生物分子具潛力檢測子宮頸癌等疾病，便於2019年開始這項研究。然而過程中發現，「依家啲衞生巾都唔係好適合收集經血，入面會生幾千幾萬倍細菌」，且經血變乾後蛋白質會消失，無法用以檢測。

為解決上述問題，樺盟生物科技有限公司研發出新技術，將水凝膠製成的採樣片放入衞生巾棉層內收集經血，可防止蛋白質脫水，減少大量細菌。用家可按壓膠質取樣管，吸取衛生巾內芝麻大小的血珠，再放入特定溶液中，約1分鐘溶解後，滴入快測試劑中，便可很快知道結果。

用經血自行檢測有否患上子宮頸癌，用家可按壓膠質取樣管，吸取衛生巾內芝麻大小的血珠，再放入特定溶液中，約1分鐘溶解後，滴入快測試劑中，便可很快知道結果。（劉夢婷攝）

開首個本地衛生巾生產線 25日開售基本版

蔡佩樺表示，為將研究技術落地，團隊輾轉詢問多個境外衞生巾生產廠的合作意向，但被拒絕，又被五六間香港本地口罩廠拒絕，形容團隊「走投無路」，同事甚至擔憂人手不夠兼顧生產線不想做。但她十分堅持，「技術如果落唔到地，啲user（用家）用唔到點算？」

今年2月，終有一間本地口罩廠接受樺盟生物科技拋出的橄欖枝，洽談後決定5月着手由零開始建立生產線，期間嚴格檢驗細菌、螢光劑等指標。蔡佩樺指出，團隊亦希望製作高質素衞生巾保障女性健康，將在9月25日推出第一代基本版衞生巾，售價25至28元一包；一個月後另有專利保護的第二代防經血回滲衞生巾，減少90%至99%經血回滲，助減低患陰道炎風險。

蔡佩樺表示，為將研究技術落地，團隊輾轉詢問多個境外衞生巾生產廠的合作意向，但被拒絕，又被五六間香港本地口罩廠拒絕，形容團隊「走投無路」。（劉夢婷攝）

將展開臨床測試 準確度為七八成

蔡佩樺指出，該項技術已申請國際專利，團隊正與中大婦產科學系及城大傳染病及公共衞生學系教授合作，開展臨床測試。根據目前的實驗數據，新技術檢測準確度為七八成，但「要經過臨床先知具體數據」。

蔡佩樺預計，3年內可完成餘下工作，料2025年在門市售賣自測子宮頸癌用的衞生巾，市價預計為300元，包括試劑等全套裝，女性可在月經流量最高日使用。

特首李家超早前曾到訪科學園。（資料圖片/羅君豪攝）

美國返港冀出力 嘆在港做創科難

特首李家超曾在其政綱中強調「無創科，無未來」，本港創科發展確屢失良機，基礎薄弱，面臨「工字不出頭」的殘酷現實。

蔡佩樺在美國從事研究近5年，期間不時回港與港中大教授聚餐，了解到「依家啲年輕人比較冇目標冇希望，讀完創科唔知出黎做啲咩，發展機會好少。」於是她在2018年回港冀為創科發展出力，2019年開始從事自測子宮頸癌研究並註冊公司，開放實習機會給中大學生。

蔡佩樺感嘆，在美國做創科研究效率更高，大約兩日便可拿齊實驗試劑，一周內驗證假設，而香港至少需一個月。至於人才方面，蔡佩樺回憶在美國與同僚聚餐便可促成一個合作項目，但在香港尋找相關研究人士需通過論文上的聯繫方式發送電郵，但「未必搵得到」。

港中大校友傳承基金主辦的「中大創業日」透過不同活動展示中大師生校友創業成果，至今展示逾450個創新項目。樺盟生物科技有限公司今年亦首次參加，冀接觸更多創科學生及投資者。