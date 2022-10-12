初中生活與社會科兩年後易名公民、經濟與社會科　加強國家歸屬感

教育局今日（12日）向全港中學發通告，宣布將初中「生活與社會」科，更名為「公民、經濟與社會」科，並建議在2024年9月起在全港學校的中一級全面推行，建議中一至中三每年上50個課節，同時鼓勵學校考慮在明年9月試行新課程。

當局文件指出，新課程宗旨是培育學生尊重法治、認同國民身份，並加強國家觀念和對國家的歸屬感等，學生在課程中將學到國家政治體制的基本特點、《國安法》的重要性等。



▼4.15 國家安全教育日▼



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教育局︰現時名稱容易引致誤解和忽略當中必須學習內容

教育局通告表示，現時的生活與社會科涵蓋個人、社會及人文教育學習領域範疇一「個人與群性發展」、範疇五「資源與經濟活動」和範疇六「社會體系與公民精神」的必須學習內容。

現時使用的名稱未能充分反映課程所包含「個人與群性發展」及「資源與經濟活動」的學習元素，容易引致誤解和忽略當中的必須學習內容。專責委員會遂建議將生活與社會科更名為公民、經濟與社會科。

（教育局通告）

除改名外，專責委員會同時修訂課程宗旨和學習目標，包括萃取現行課程29個單元的必須學習內容，重新組合成為12個單元，並加入適時的課題，以及刪除過時及重複的內容；加強《憲法》、《基本法》和國情教育學習元素、國家安全教育學習元素，並加強理財教育學習元素等。

▼2021年全民國家安全教育日▼



通告提到公民、經濟與社會科宗旨，是為幫助學生正面認識自己，提升能力以應付日常和未來挑戰；培育學生成為有識見及負責任公民，尊重法治、認同國民身份，並為社會和國家福祉作出貢獻；加強學生對國家和本地經濟和社會事務的認識，培養家國情懷；幫助學生了解國家，加強國家觀念和對國家的歸屬感等。

而在知識方面，該科會教授學生明白《中華人民共和國憲法》和香港《基本法》共同構成香港特別行政區的憲制基礎、了解國家政治體制的基本特點；及認識國家安全的含意，明白《國安法》對維護國家安全的重要性等。

教育局。（資料圖片）

公民、經濟與社會科中一至中三每年總課時33小時

該局建議，公民、經濟與社會課程每年的總課時為33小時，即約50節，每節40分鐘的課堂，中一至中三每年各50節。該局強調，該科的單元編排是經過專責委員會詳細考慮及討論，確保課程內容能配合學生年齡、心智成熟程度、能力水平、興趣、前備知識等，故學校應按單元編排在各級施教。