20校參加人工智能方程式賽車比賽 3D打印蝙蝠俠服裝更吸引
智慧城市聯盟及STEM Plus今年舉辦的第二屆「校際人工智能Edge級方程式賽車比賽2022」，於12月16日至18日一連三日舉行，共有20多間學校參賽，賽事分為細車初級組Jetbot及大車JetRacer兩組。東華三院李潤田紀念中學其中一隊車輛以蝙蝠俠為主題，學生親自設計、並以3D打印而成的蝙蝠俠衣服到現場參賽，反而成為焦點。
智慧城市聯盟副會長馮卓能表示，今屆比賽難度較往年高，主辦單位提供4條軌道，學生到星期五才知道賽道，需要即時拍攝相片、收集數據、修訂程式，測試人工智能模型，「學生反應、能力好快」。今年刻意加入雙車比賽，即是參賽車輛需即時偵測另一架車輛位置，作出閃避動作。
東華三院李潤田紀念中學今年派出四隊參賽，分別參加初級組及高級組，其中一隊以蝙蝠俠為主題。設計師蔡守峰說：「很細個時已經很喜歡蝙蝠俠，很開心隊友支持他的想法」。
蔡守峰強調車輛的噴漆是最花時間，因為蝙蝠俠的黑色是暗黑色，不是光面的黑色，須特別注重調色。他專程設計及利用3D打印技術製作蝙蝠俠服裝，「起初只打算製作頭盔，但後來覺得全套出現較好」，於是在網上搜尋圖紙，自己度身，再套入3D打印，他過程不是太困難。雖然他期待能夠進入三甲，但坦言「車輛性能不及其他隊伍」。
去年獲獎的仁濟醫院靚次伯紀念中學8強止步，Star-Law隊伍同學表示，即埸收集數據部分做得不足，「拍攝相片太少導致車輛判斷不到方向，接收不到指令」。Star-Law設計師文飛如表示花了2個月時間設計及製作車輛，加入3D打印、雷射等技術，當中最困難是噴漆部分，不同線條及圖案是設計重點，「前後噴了四層」。
立法會議員葛珮帆讚賞學生才華，能夠將想法轉化實物，設計出獨一無二的車輛，「希望比賽能夠再大規模。」她表示疫情下仍有60多間學校參賽，足見學生熱愛程度，期望政府能夠將人工智能編程加入必修課程，以縮窄數碼鴻溝。