20校參加人工智能方程式賽車比賽　3D打印蝙蝠俠服裝更吸引

智慧城市聯盟及STEM Plus今年舉辦的第二屆「校際人工智能Edge級方程式賽車比賽2022」，於12月16日至18日一連三日舉行，共有20多間學校參賽，賽事分為細車初級組Jetbot及大車JetRacer兩組。東華三院李潤田紀念中學其中一隊車輛以蝙蝠俠為主題，學生親自設計、並以3D打印而成的蝙蝠俠衣服到現場參賽，反而成為焦點。



立法會議員葛珮帆向東華三院李潤田紀念中學學生蔡守峰了解他的作品。

智慧城市聯盟副會長馮卓能表示，今屆比賽難度較往年高，主辦單位提供4條軌道，學生到星期五才知道賽道，需要即時拍攝相片、收集數據、修訂程式，測試人工智能模型，「學生反應、能力好快」。今年刻意加入雙車比賽，即是參賽車輛需即時偵測另一架車輛位置，作出閃避動作。

東華三院李潤田紀念中學今年派出四隊參賽，分別參加初級組及高級組，其中一隊以蝙蝠俠為主題。設計師蔡守峰說：「很細個時已經很喜歡蝙蝠俠，很開心隊友支持他的想法」。

蔡守峰強調車輛的噴漆是最花時間，因為蝙蝠俠的黑色是暗黑色，不是光面的黑色，須特別注重調色。他專程設計及利用3D打印技術製作蝙蝠俠服裝，「起初只打算製作頭盔，但後來覺得全套出現較好」，於是在網上搜尋圖紙，自己度身，再套入3D打印，他過程不是太困難。雖然他期待能夠進入三甲，但坦言「車輛性能不及其他隊伍」。

仁濟醫院靚次伯紀念中學Star-Law車輛外型吸睛，設計套用星河等元素。

去年獲獎的仁濟醫院靚次伯紀念中學8強止步，Star-Law隊伍同學表示，即埸收集數據部分做得不足，「拍攝相片太少導致車輛判斷不到方向，接收不到指令」。Star-Law設計師文飛如表示花了2個月時間設計及製作車輛，加入3D打印、雷射等技術，當中最困難是噴漆部分，不同線條及圖案是設計重點，「前後噴了四層」。

立法會議員葛珮帆讚賞學生才華，能夠將想法轉化實物，設計出獨一無二的車輛，「希望比賽能夠再大規模。」她表示疫情下仍有60多間學校參賽，足見學生熱愛程度，期望政府能夠將人工智能編程加入必修課程，以縮窄數碼鴻溝。