城大工學院首辦STEM暑期實習　中學生研發迷你機械人

城大工學院「鵬程優才工程學庫」首次舉辦「STEM暑期實習生」活動，甄選了34名來自本地中學及國際學校的高中生參與，在工學院師生指導下於城大實驗室進行4星期實習，提升學生對工程興趣。其中2位實習生分別開發了迷你機械人項目，以及透過建立3D虛擬模型探究香港太空館的可持續發展。



城大工學院「鵬程優才工程學庫」於今年暑假舉辦4個與STEM相關的活動，吸引逾700位來自超過60間中學的學生參與。其中首辦的「STEM暑期實習生」先在今年3月招募本地中學及國際學校的高中生，並於暑假期間安排獲選學生在城大的國家重點實驗室進行4星期的科研實習，完成後需作書面及口頭報告。

本學年讀中六的基督教國際學校學生馬曉澄，本身對物理及數學抱有興趣，加上希望提升創意和解難能力，因而參加是次活動。實習期間她在城大電機工程學系副教授陳孝平團隊指導下，製作人生首個迷你機械人並為機械人編程，並於實習結束後獲邀加入與另一科研團隊進行研究。她表示實次實習十分難忘，是她首次製作機械人，亦讓她深刻體會到不同學科知識如何應用在科技上。

另一位就讀德瑞國際學校中六實習生楊鎧雯，在城大建築學及土木工系講師姜忠偉團隊指導下，運用數字建模工具Revit和VR設備，研究香港太空館的可持續發展。她表示，是次實習除了是她首次使用Revit構建模型，還讓她領悟到VR在建築行業的最新專業應用。她表示最難忘的是研究團隊為了協助她製作影片展現模型設計，於展示研究成果的前一天陪伴她在實驗室留到晚上。

城大工學院署理院長兼「鵬程優才工程學庫」顧問石燦鴻表示，校方不但會讓中、小學生於本校進行科研實習，而且會為本科生提供在海外大學及科研機構實習的機會，為邁向創科道路做好準備。（香港城市大學提供）

城大工學院署理院長兼「鵬程優才工程學庫」顧問石燦鴻表示，學院會讓中、小學生於校內進行科研實習，提早培養他們在工程學的興趣及能力，學院亦於本學年首設工程創業副修供工學院學生修讀，當中獲推薦的學生最多可獲10萬元種子基金。