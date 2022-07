港大9月起推國安必修課程　八大要求讀《憲法》、《基本法》等

全港大力推行國安教育,繼早前中大、科大、浸大、理大、教大、城大及嶺大公布下學年新增必修國安課程,涵蓋範圍包括《中華人民共和國憲法》、香港《基本法》、《港區國安法》、國家歷史等,學生必須修讀相關科目,以達至畢業要求。今日(25日)香港大學教務長曾詠詩,向所有學生發電郵指,從今年9月起,所有學生均須完成指定的國安課程,方可畢業。換言之,全港八大均會在新學年推行國安教育。



港大宣布,從2022至23學年起,所有學生均須完成指定的國安課程,方可畢業。(資料圖片)

根據2020年落實的《國安法》,學校等「應當」推行國家安全教育。教育局指,「《憲法》、《基本法》和《國家安全法》教育,亦應成為大學課程的『重要組成部分』」。八間資助大學相繼設立必修國安課程。

今日香港大學教務長曾詠詩向所有學生發電郵,學生須於下學年修讀「憲法、基本法,及國安法入門」(Introduction to the Constitution, the Basic Law and the National Security Law)。課程屬於非學分課程,將以網上自學形式進行,同學毋需註冊該課程。