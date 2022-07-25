港大9月起推國安必修課程 八大要求讀《憲法》、《基本法》等
撰文：黃煦緻
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全港大力推行國安教育，繼早前中大、科大、浸大、理大、教大、城大及嶺大公布下學年新增必修國安課程，涵蓋範圍包括《中華人民共和國憲法》、香港《基本法》、《港區國安法》、國家歷史等，學生必須修讀相關科目，以達至畢業要求。今日（25日）香港大學教務長曾詠詩，向所有學生發電郵指，從今年9月起，所有學生均須完成指定的國安課程，方可畢業。換言之，全港八大均會在新學年推行國安教育。
根據2020年落實的《國安法》，學校等「應當」推行國家安全教育。教育局指，「《憲法》、《基本法》和《國家安全法》教育，亦應成為大學課程的『重要組成部分』」。八間資助大學相繼設立必修國安課程。
今日香港大學教務長曾詠詩向所有學生發電郵，學生須於下學年修讀「憲法、基本法，及國安法入門」（Introduction to the Constitution, the Basic Law and the National Security Law）。課程屬於非學分課程，將以網上自學形式進行，同學毋需註冊該課程。
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