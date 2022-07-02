暹芭風球｜香港故宮順延周日開放　持票人士可於周日或之後入場

香港故宮文化博物館6月22日開幕後，原訂今日（2日）正式向公眾開放，惟受颱風暹芭襲港影響，8號風球至少維持至下午4時，故宮宣布今天不會對外開放。

香港故宮表示，將順延至明日（3日）向公眾開放，明日開館時間提早至早上9時，並延至晚上9時才閉館，亦即明日會開放12小時。至於持今日入場門票人士，可於明日指定時段入場。香港故宮又指，由於未經使用門票，有效期會由受天氣影響當日起計延長180日，呼籲訪客毋須急於在明日入場參觀。



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故宮表示，已購買今日入場門票的訪客，原訂上午10時至11時入場的人士，可使用原有門票，於明早9時或原有時段入場參觀，而持有今日中午12時或之後入場時間門票的訪客，則可於原有時段或下午4時後入場。

至於已購買明日入場門票的訪客，應依照原訂安排，放門票入場時間開始一小時內入場。

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受影響訪客門票有效期會延長180日 籲毋須急於明日入場

故宮續指，未經使用的門票，有效期將由受天氣影響當日起計延長180日，惟有關安排不適用於周三免費標準門票。故宮呼籲訪客毋須急於在明日入場參觀，並提醒持票人士可使用原有門票，於有效期內的任何一日、於門票原訂的同一時段入場參觀，惟訪客如於周三進場將不獲退回門票差價。

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