求愉快學習成移民因素　蔡若蓮強調功課非為折騰學生：唔係多就好

疫情緩和，生活漸復常，學校亦逐漸變為全日課堂，立法會今日（4日）召開教育事務委員會，有議員關注學生功課過多，壓力大的問題。蔡若蓮強調功課的目的是幫學生學習，而非要折騰學生，功課的設計上除了量之外，質亦十分重要，學校及老師在設計功課時應要全面，而非機械式的操練，又提到不少小朋友的痛苦是源自於對100分或不能出錯的追求：「有時一份簡單功課可能擦完又擦，做咗好耐都未做完。」



蔡若蓮強調功課的目的是幫學生學習，而非要折騰學生。（梁鵬威攝/資料圖片）

狄志遠質疑香港學生功課過多：廿幾年有邊個係愉快學習？

今日舉行的立法會教育事務委員會，不少議員關注學生功課過多，學生壓力大問題。當中，社福界議員狄志遠提到過往政府提出愉快學習及還學生快樂童年概念，蔡若蓮亦提倡讓孩子有更好的教育，但學生每日都要做十多樣功課，之後再要準備默書、考試及測驗：「廿幾年嚟有邊個學生受教育係愉快學習？係一個良好嘅教育？」狄認為功課量過多，是不少家長決定帶同子女移民就學的原因。

學生每日要做十多樣功課，之後再要準備默書、考試及測驗，廿幾年嚟有邊個學生受教育係愉快學習？咁係一個良好嘅教育？ 社福界立法會議員狄志遠

蔡若蓮冀家長不要給壓力學校 免製造鬥多功課文化

蔡若蓮回應指，功課最重要是有意義，目的是幫學生學習，而非折騰學生，功課的設計上除了量之外，質亦十分重要，學校及老師在設計功課時應要全面，而非機械式的操練。她表示校方應每年檢討，在多方面完善學生學習的設計，另外亦希望家長不要給壓力學校，以免出現學童間鬥多功課的文化，而教師在給予功課時亦應與其他科目老師溝通，以每多個科目同時給學生太多功課而難以應付。

功課最重要係有意義，目的幫學生學習，而非折騰學生，除了量之外，質亦十分重要，學校及老師設計功課要全面，而非機械式操練。 教育局局長蔡若蓮

狄志遠指家長及學生每日都要做十多樣功課，之後再要準備默書、考試及測驗，認為工作量過多，亦是不少家長決定帶同子女移民離港到其他國家就學的原因。（張浩維攝/資料圖片）

蔡若蓮：不少小朋友痛苦源自對100分或不能出錯追求

蔡若蓮以半杯水作比喻：「愉快與唔愉快就視乎有冇意義。」她指很多時候功課及數量本身並不存在客觀上的快樂與不快樂，而是要了解當中的意義：「功課的目的在於協助小朋友學習，但不少小朋友的痛苦是源自於對100分或不能出錯的追求，有時候一份簡單功課可能擦完又擦，做咗好耐都未做完。」

愉快與唔愉快就視乎有冇意義......不少小朋友痛苦源自對100分或不能出錯的追求，一份簡單功課可能擦完又擦，做咗好耐都未做完。 教育局局長蔡若蓮

即使有意義，多亦會構成痛苦，你叫我跑兩個馬拉松係跑唔嚟。 社福界立法會議員狄志遠

狄志遠後以馬拉松作例子反駁即使有意義，多亦會構成痛苦：「你叫我跑兩個馬拉松係跑唔嚟。」蔡若蓮則指校方應有專業能力去決定功課數量，亦強調「唔係多就係最好。」