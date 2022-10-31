政府分頭突擊兩廈共向31人各罰1萬元　十月累計進帳263萬元

多個政府部門兵分兩路，今日（31日）分別到灣仔及黃大仙早前被納入強制檢測公告的兩幢大廈進行執法行動，共檢查777人，發現40人未遵從強制檢測公告，向當中31人發出10,000元定額罰款通知書，為庫房進帳31萬元。



政府在10月的突擊行動，截至31日上午，共進行42次執法行動，共發現446人未遵從強制檢測公告，當中263人被罰款，為庫房進帳263萬元。



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灣仔修頓花園共26人未檢測 28人罰28萬

教育局聯同灣仔警區和衞生署，到灣仔修頓花園查核受檢人士的檢測證明。行動共檢查374人，當中36人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中28人發出了10,000元定額罰款通知書。行動由今日上午約8時開始，至上午約11時結束。

富山邨富暉樓4人無檢測 3人罰3萬

此外，房屋署聯同黃大仙警區和衞生署到黃大仙富山邨富暉樓查核受檢人士的檢測證明。行動共檢查403人，當中4人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府向其中3人發出了10,000元定額罰款通知書。行動由今日上午約8時半開始，至上午約11時半結束。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

房屋署31日聯同黃大仙警區和衞生署到黃大仙富山邨查核受檢人士的檢測證明。（資料圖片）

10月突撃42次 累計進帳庫房263萬元

根據統計，截至31日，政府多個部門10月全月共進行42次執法行動，共發現446人未遵從強制檢測公告，263人被罰款，即10月庫房總進帳263萬元。