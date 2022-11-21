STEAM｜「創科@大埔2022」展覽　26間區內中小學展示創科教育成果

「創科@大埔2022」於昨日（20日）舉行開幕禮，有多達26間中小學於沙田科學園一同舉行為期2天的展覽，向公眾展示最新的STEAM教育成果，同場亦有多間創科企業及嘉賓出席，舉行十多場工作坊及演講。



「創科@大埔2022」於昨日（20日）舉行開幕禮，展覽展覽的大埔區中小學多達26間。（盧勁揚攝）

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「創科@大埔2022」由大埔學校聯絡委員會及大埔民政事務處合辦、大埔區慶祝香港特別行政區成立25周年活動籌備委員會統籌及民政事務總署社區參與撥款資助。出席開幕禮的嘉賓包括創新科技及工業局效率促進辦公室效率專員李國彬、民政事務總署副署長張誼、教育局首席助理秘書長（課程支援）謝婉貞、大埔民政事務專員陳巧敏、大埔學校聯絡委員會主席張麗珠校長、「創科@大埔2022」召集人潘慶輝校長及統籌郭永強校長。

展覽連同參加的中小學，共有40多個參加單位，包括學校、創科公司、非牟利機構等，主題涵蓋創新、科研、工程、人工智能、藝術以及環保等。

李國彬致辭時表示，政府及學校現正積極推動科普教育，喜見活動中的大埔區中小學擁抱創科，展現出不同的創意才能，期望各界能夠繼續為香港培育更多創科棟樑。大埔學校聯絡委員會主席張麗珠校長則表示，展覽充分體現大埔區內商、校、官民的互動，以及分享科知識及資源的成果，希望同學及大眾都能透過「創科@大埔2022」獲得靈感、拓寬視野、激發創意，為大埔營造熱烈的創科氣氛。

「創科@大埔2022」於昨日（20日）舉行開幕禮，展覽展覽的大埔區中小學多達26間。（盧勁揚攝）

「創科@大埔2022」展覽資料

日期：2022年11月20日及21日（星期日及一）

時間：上午10時至下午6時

地點：沙田科學園第三期12W一樓大展覽廳

費用：免費

「創科@大埔 2022」參展學校名單

中學展區

大埔三育中學

中華聖潔會靈風中學

王肇枝中學

佛教大光慈航中學

迦密柏雨中學

香港紅卍字會大埔卍慈中學

香港教師會李興貴中學

香港道教聯合會圓玄學院第二中學

恩主教書院

港九街坊婦女會孫方中書院

新界鄉議局大埔區中學

羅定邦中學

靈糧堂劉梅軒中學

小學展區

三水同鄉會禤景榮學校

大埔浸信會公立學校

大埔循道衛理小學

大埔舊墟公立學校

大埔舊墟公立學校（寶湖道）

仁濟醫院蔡衍濤小學

保良局田家炳千禧小學

保良局田家炳小學

香港教育大學賽馬會小學

香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校

聖公會阮鄭夢芹小學

聖公會阮鄭夢芹銀禧小學

德萃小學