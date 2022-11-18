本地藝術家首次聯乘學校創作校園壁畫　轉化成NFT為保育籌款

「動感香港Hong Kong Move On：NFT x 校園壁畫創作計劃」於早前邀請了26位本地藝術家與32間學校首次共同參與壁畫創作，並於昨日（17日）舉辦「NFT啟動儀式暨聯校成果分享會」展出33幅校園壁畫，以及超過3,000個抽取壁畫圖案元素製作的NFT作品，讓學生體驗到如何將壁畫創作轉化為電子藝術及結合新興藝術與創新科技。



大會以電子互動屏幕展示校園壁畫及NFT作品，再以「元宇宙」形式作壁畫導賞，融合創新科技與藝術創作。壁畫主題亦十分廣泛，包括自然環境、傳統文化、藝術領域成就及科技與創新等。

Hong Kong Move On策展人Helen Or（右）認為是次計劃能讓學生及早認識及接觸NFT相關的知識。（翁曼琛攝）

Hong Kong Move On策展人Helen Or認為，是次計劃能消除大眾對NFT的誤解，以往許多人認為它只是一個虛擬作品，但今次以實體壁畫轉化為NFT的概念讓大家了解到NFT不一定只是虛擬產品，也可以具有實質產品的元素。她又指出，由於「元宇宙」牽涉的範圍較廣闊，包括藝術及科技，學校若要將之納入正規課程，可以項目形式進行，例如設計結合藝術與科技的三維空間，讓學生應用到創作和電腦技能。

有份參與計劃的代表學校學生古建晞、楊穎翹、梁彤禧及鄧淽錡（左至右）。（動感香港Hong Kong Move On提供）

而有份參與計劃的東華三院李潤田紀念中學代表學生梁彤禧表示，是次活動能啟發她使用其他藝術創作方式，例如平面設計不一定是最後完成的藝術品，而是可以將平面設計轉化為NFT，並把它們製作出不同款式的NFT。她亦表示，計劃有助於她將來在工作上的發展，以創意產業為例，因為NFT需應用到創作和電腦技能，若在面試時提及自己曾創作NFT畫作，便會令更多公司了解到自己也有潛質創作新興電子藝術，因而增加受僱機會。

是次活動由網龍（網龍網絡控股有限公司）及香港科技企業創奇思主辦，而由藝術家所製作的NFT作品將會全球銷售，部份所籌得的款項將撥給海洋公園保育基金。