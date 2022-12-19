校長專訪｜不做機師做教師　青年會中學張富華：同樣重視協作溝通

機師一向被視為高薪厚職，而且可以遨遊天際、周遊列國，是不少人的夢想職業。不過天水圍中華基督教青年會中學張富華校長卻放棄民航機師職位，轉行為教師，只為追隨自己的信仰和信念，接觸更多年青人。他又提到機長與校長的角色其實相同，即使現時身為校長，亦不時用到機師的知識或技能。



過天水圍中華基督教青年會中學張富華校長曾經是民航機師，後來因為信仰及信念，轉行為成教師。（鄭子峰攝）

文科生幾經艱辛成機師 為信仰轉行做教師

年少家貧的張校長中學畢業後，因成績優異而獲獎學金到外國升讀大學，主修與考古學相關科目，大學畢業後立即修讀神學碩士。他讀書時已對歷史有濃厚興趣，曾想成為考古學家，又因為信仰而想過投身飛行傳道，駕駛小型飛機到連跑道都沒有的偏僻部落向村民傳道。不過幾經掙扎，他最終選擇飛行之路，加入航空公司，接受機師訓練。

當年只要是大學畢業生，便可以投考見習機師，通過為期2年的訓練就會成為正式機師，所以文科出身的張校長亦符合相關資格。不過，亦由於沒有理科底子，加上母語並非英文，訓練期間他成績落後，只能將勤補拙，努力花時間追回進度。

張富華校長提到，成為機師3年之後，他就開始想找回自己的初心，最後在昔日中學老師的鼓勵下，入行成為教師。（鄭子峰攝）

成為機師3年後，張校長開始尋找初心，「係咪想自己一世都咁樣飛呢？」。當時他重遇昔日的中學老師，言談間老師指他亦曾接受神學訓練，何不考慮到學校教聖經科。所以他毅然轉換跑道，成為宗教科老師，之後再在校長建議下兼教英文，並修讀教育文憑、通過英文教師基準試。

成為機師是不少人遙不可1及的夢想，張校長卻毅然轉行，十分灑脫。他說，機師是否高薪厚職見仁見智，加上自己當時年資尚淺，收入與老師相約，轉行不會為生活帶來負擔。另一方面，他指自己曾希望做宣教士傳福音，與機師周遊列國相比，擔任聖經科教師接觸年青人其實更加接近初心，因此當時在信仰和信念支持下，轉行並無太大內心掙扎。

機師知識助管理學校 機長校長角色相似

機師與教師兩種職業看似風馬牛不相及，但張校長表示，他機師受訓時學到的知識及飛行經驗，對做教師或校長都有直接幫助。例如做機師要有計劃，在出發前規劃路線；做教師亦要計劃好工作，分配時間見學生、改簿和備課，而做校長更要為學校做好長遠規劃，三個崗位其實有共同之處。

機師看教師看似各不相關，但張富華校長認為，他在受訓成機師期間學到的知識，在做教師和校長的時候都應用得到。（鄭子峰攝）

張校長又指，機長是航班的最高領導，但決策時亦要與同事溝通，「機師唔係剩係識飛，或者有幾多飛行知識，而係識得同身邊的人合作，否則很容易獨斷獨行，令同事叫苦連天」。機師訓練令他相信，要令學校像是一班安全而舒適的航班，讓學生平安抵達目的地，校長就要與機長一樣，與同事協作溝通。

機師與教師，一個對機器，一個對人，相信不少人都會好奇，做機師還是做教師容易？張校長思考片刻，回答說：「唔敢講邊樣容易，真係各有挑戰。」他指做機師每次航班再長，也只是十多個小時，安全抵埗即可收工；不過駕駛飛機可以控制的十分有限，即使現今科技進步，都不能完全準確預測變幻莫測的天氣。教師則是教學過程十分漫長，即使教師在課室內有較高主導性，可大約猜到學生反應，但要觸摸到學生內心改變他們，過程就十分漫長。