退學潮｜官中再升　英皇書院退學率3.7%　庇理羅士女子中學8%

近年本港舉家移民屢見不鮮，官立名校退學潮持續，多間學校退學率增加。西區官立男校英皇書院2021/22學年整體退學率達3.7%，即有逾30人退學，相等於一班；中一退學率雖較去年有所減少，但中二及中四均有較大增幅，中六級別亦有一人退學。



另一港島名校庇理羅士女子中學，該學期整體退學率飆至8%，即有近65人退學，相等於兩班；九龍名校伊利沙伯中學亦有27人退學，退學率約3.5%。至於其他官中，筲箕灣官立中學退學率約4.4%，即約37人；筲箕灣東官立中學亦有約4.2%、26人退學，該校整體空置學位多達131個，空缺率約17%。



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英皇書院。（資料圖片）

英皇2020/21中一退學8.3% 升中二仍有5.3%退學

多間官立中學陸續上載2021/22年度學校報告，名校英皇書院繼續受退學潮影響，整體退學率再增加0.4個百分點到3.7%，以全校目前有788人計算，即約30人退學，相等於一班學生。中一退學率雖然由上學年8.3%回落至5.2%，但去年中一級、即今年中二退學率卻增至5.3%，即繼去年約12人退學後，再多逾7人退學。

英皇中四退學急增3個百分點 一中六生離校

英皇書院高中退學率亦明顯增加，中四至中六依次有3.8%、4.0%及0.8%，中四退學急增3個百分點；而中六級一般因要應付公開試，其學生數目一般不會有大變動，惟今年亦有0.8%、約1名學生退學。

庇理羅士女子中學。（中學概覽）

庇理羅士推算65人 即日接受報名插班

另一港島名校庇理羅士女子中學該學年退學率亦飆至8%，按全校有744人計算，即約65人退學，相等於兩班學生。該校網站亦顯示正招收中二及中三插班生，有意申請可於明年6月30日前遞交資料，並可在7月中參加面試。

伊利沙伯中學學校報告

伊利沙伯中學料多達27人退學

連續兩年均有狀元誕生的九龍名官中伊利沙伯中學，學期內有27人退學，情況與去年差不多。今年中一級別有9人，中三亦有8人，整體退學率約為3.5%。

伊利沙伯中學。（資料圖片）

筲箕灣官立退學人數相等於一班

至於其他官中方面，筲箕灣官立中學退學率約4.4%，即約37人退學，相等逾一班人數；筲箕灣東官立中學亦有約4.2%、26人退學，最新《中學概覽》已披露該校新學年將減兩班中一，據該校報告指出，全校整體空置學位多達131個，空缺率約17%。

選校專家：移民及「音樂椅」效應導致退學潮

升學選校專家梁永樂指出，學校退學潮不止集中個別類型學校，除了移民因素外，另方面也是「音樂椅」效應，學生入讀更心儀學校，「直資學生去國際學校，（官津學校）叻嘅學生又入返直資學校，有啲直資收晒全區考第一第二名學生。」