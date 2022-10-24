荃灣聖芳濟設委員會調查升國旗風風波　料90日後交報告

荃灣聖方濟中學本月5日爆升旗禮風波，14名學生疑未有站立或食早餐，被指不尊重國旗國歌，或違國安法，被校方停課三天，事件引起坊間爭議。事件發酵兩個多星期後，荃灣聖方濟中學今日（24日）終於在其Facebook專頁貼出校監張奇恩向家長發出的信件，指法團校董會於本月19日的特別會議中，已議決成立獨立調查委員會認真調查事件，成員均來自校外專業及公信力人士，料90日後將提交公平公正報告，挽回對學校信心。該校稱委員會名單需修正稍後才公布。



▼10月11日 荃灣聖芳濟中學14學生被三天後己復課▼



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校監稱已見個別師生

自荃灣聖芳濟中學爆發升旗禮風波後，從未就事件作出回應，或回覆傳媒查詢。該校事隔19日後，於今日傍晚在其Facebook校監張奇恩向家長發出的信件，指過去兩星期面對非常困擾時刻，在處理14名同學停課三天的事件上，他與校董個別接見了學生及教師，對方亦坦誠表達了意見及憂慮。

信件指出，在本月19日董會特別會議中，法團校董會議決成立獨立調查委員會，認真調查事件，委員會的成員均來自校外具專業及公信力人士，又形容今次工作對學校是「極之重要的工作」。

荃灣聖方濟中學校監張奇恩向家長發信。（荃灣聖方濟中學Facebook）

委員名單需修訂

張奇恩在信件表示，希望大家給予委員會時間和空間，預計需時90日，委員會將會向法團校董會提交一份公平公正的調查報告，讓師生、家長及公眾得到一個交代，務求挽回大家對學校的信心 。他希望家長延續對學校的熱誠，讓學校回復正常運作，讓老師聚焦教育工作，又承諾會盡快向各家長坦承地公布調查結果。

該校又在Facebook留言指，由於獨立調查委員會委員名單有待修訂，將在稍後時間再交代。

10月12日為荃灣聖芳濟中學14名學生被指觸犯校規受罰後首次舉行升旗禮早會。（資料圖片／夏家朗攝）

▼10月12日 荃灣聖芳濟中學再舉行升旗禮早會▼

