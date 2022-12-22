升中派位｜一文看清34間九龍英中自行分配學額收生要求、面試日期

【油尖旺區／深水埗區／九龍城區／黃大仙區／觀塘區】2023/24學年的升中自行分配學位程序已經展開，各間中學均已上載申請表格至校網，並公布收生要求。有意申請的家長及學生可以在2023年1月3日至17日期間，向不多於兩間中學遞交申請。為方便各位家長及學生尋找心儀學校的資料，「01教育」已經在下文為大家整合各間位於九龍的英中的自行分配學額數目、收生準則及面試日期等資料。



油尖旺區只有6間英中，包括圖中的真光女書院。（資料圖片）

油尖旺區英中名單 ▼ ▼ ▼

油尖旺區共有6間英中，當中包括伊利沙伯中學、真光女書院及九龍華仁書院等。嘉諾撒聖瑪利書院提到，其面試遴選將參考申請者的學業表現（校內表現及教育局次第名單佔65%）及其他成就（佔35%）。另外，九龍華仁書院的評分準則之中，有多個其他的項目，包括與華仁聯系：25分（父親為校友：10分／兄長為校友或本校學生：10分）、已領洗天主教徒：5分及小四至小六校內學術表現和操行：50分。

聖母玫瑰書院是深水埗區的英文中學之一。（資料圖片）

深水埗區英中名單 ▼ ▼ ▼

深水埗區共有5間英中，包括長沙灣天主教英文中學、寶血會上智英文書院及中華基督教會銘賢書院等。其中中華基督教會銘賢書院在收生須知中提到，學校設有兩輪面試，而次輪面試遴選準則為教育局成績次第：40%、小五及小六成績：20%、首輪表現：20%、課外活動：20%。

位於九龍城區的喇沙書院是香港傳統名校之一。（資料圖片）

九龍城區英中名單 ▼ ▼ ▼

九龍城區共有11間英中，是九龍各區之中最多，更不乏傳統名校，例如喇沙書院、迦密中學、瑪利諾修院學校及九龍真光中學等。

華英中學在收生須知中提到，將按照學業成績、體藝成就及服務、操行及態度挑選學生參與面試；九龍真光中學則表示如果申請者的體藝才能出色可作特別考慮。

黃大仙區英中名單 ▼ ▼ ▼

黃大仙區共有5間英文中學，包括可立中學、保良局第一張永慶中學及德愛中學等。

可立中學在收生須知中提到，會為學業成績最佳的85%申請者安排面試。保良局第一張永慶中學就有列出面試條件，包括學業成績佔60%、操行佔20%及課外活動佔20%，校方會按個別情況約見學生，例如申請人兄姊在本校就讀、教職員子女等。中華基督教會協和書院會邀請360名申請者面試，面試模式設視象錄影和實體面試。保良局何蔭棠中學指出收生以面談時英語表現佳者優先，申請者的學業成績除英文科需至少達優良外，中、數兩科其中一科達優良或以上。

觀塘官立中學是觀塘區的英文中學之一。（資料圖片）

觀塘區英中名單 ▼ ▼ ▼

觀塘區共有7間英文中學，包括觀塘瑪利諾書院、藍田聖保祿中學及聖言中學等。

其他地區的英中名單 ▼ ▼ ▼